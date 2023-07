Koordinátora Navaľného sibírskeho štábu odsúdili na 9 rokov väzenia

Moskva 24. júla (TASR) - Koordinátora štábu ruského opozičného politika Alexeja Navaľného v západosibírskom meste Barnaul odsúdili na deväť rokov odňatia slobody za extrémmizmus.



Tento rozsudok nad Vadimom Ostaninom je jeden z najtvrdších rozsudkov vynesených v Rusku nad Navaľného spolupracovníkmi, informovala v pondelok stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Prokuratúra preňho žiadala až 11 rokov odňatia slobody.



Ľudskoprávna organizácia Memorial uznala tohto altajského opozičného aktivistu za politického väzňa.



Ostanin (46) bol zadržaný v decembri 2021 pre podozrenie z účasti na aktivitách extrémistického spoločenstva a založenia neziskovej organizácie zasahujúcej do osobnosti a práv občanov. Oba prípady súvisia s protikorupčnou nadáciou, ktorú svojho času založil Navaľnyj a ktorá odhaľuje korupčné správanie na najvyšších miestach mocenského rebríčka v Rusku.



Ostanin je väzobne stíhaný od marca roku 2022. Prostredníctvom svojich právnikov vypovedal o tvrdých podmienkach v centre predbežného zadržania, zdravotných problémoch a sťažoval sa, že už viac ako rok mu nebolo umožnené stretnúť sa s príbuznými. Podľa Navaľného tímu Ostanin počas väzby schudol 15 kilogramov, trpí bolesťami krku a chrbta a odopreli mu prístup k liekom.



Po zatknutí Navaľného a označení ním založenej nadácie Fond boja proti korupcii (FBK) za extrémistickú organizáciu sa zintenzívnilo už aj tak rozsiahle prenasledovanie Navaľného stúpencov a zamestnancov jeho regionálnych štábov. Mnohí z aktivistov opustili Rusko.



Samotný Navaľnyj je vo výkone deväťročného trestu za údajnú spreneveru a ďalšie obvinenia, ktoré sú podľa jeho priaznivcov trestom za to, že sa postavil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Tento vyštudovaný právnik teraz čaká na verdikt v súvislosti s novými obvineniami z údajného "extrémizmu", ktoré by mu mohli predĺžiť trest odňatia slobody o ďalších 20 rokov.



Agentúra AFP vo svojej správe pripomenula, že ďalšia Navaľného blízka spolupracovníčka, Lilija Čanyševová, bývalá koordinátorka jeho centrály v Ufe v strednom Rusku, bola začiatkom júla odsúdená na sedem rokov a šesť mesiacov väzenia na základe podobných obvinení ako Ostanin.