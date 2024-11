Koordinátori výborov odložili hodnotenia vypočutých podpredsedov EK

Brusel 13. novembra (TASR) - Európsky parlament (EP) v Bruseli mal v utorok na programe posledných šesť vypočutí navrhovaných eurokomisárov a podpredsedov Európskej komisie (EK). Koordinátori sa po ich vypočutí zhodli, že hodnotenia všetkých odložia na neskôr. Potvrdila to hovorkyňa EP Delphine Colardová na sociálnej sieti X, informuje spravodajca TASR.



Po minulotýždňovom vypočutí 20 navrhovaných eurokomisárov poslanci odložili iba hodnotenie maďarského nominanta Olivéra Várhélyiho. Jeho písomné odpovede na dodatočné otázky a ich zhodnotenie sa očakáva v stredu.



V prípade Roberta Fitta z Talianska sa na odklade hodnotenia dohodli koordinátori politických skupín z výborov pre zahraničnú politiku a regionálny rozvoj. Navrhovanú šéfku diplomacie EÚ Kaju Kallasovú z Estónska dočasne zablokovali koordinátori z výboru pre zahraničnú politiku.



Pri Roxane Minzatuovej z Rumunska to boli koordinátori z výborov pre sociálne otázky a kultúru. Problémom bola nehnuteľnosť, ktorú kúpila v Rumunsku. Podľa jej vlastných slov nepatrí pod chránené pamiatky a vie dokázať svoju bezúhonnosť.



Koordinátori zo štyroch výborov (pre priemysel, jednotný trh, hospodársky rozvoj a životné prostredie) odložili hodnotiace stretnutie Stéphana Séjourného z Francúzska. Na odklade hodnotenia sa po večernom vypočutí Henny Virkkunenovej z Fínska dohodli koordinátori z výborov pre jednotný trh a priemysel. Rovnako postupovali v prípade Teresy Riberovej zo Španielska koordinátori z výborov pre životné prostredie, hospodársky rozvoj a priemysel.



Podľa zdrojov z prostredia EP odklad hodnotenia spôsobilostí posledných šiestich kandidátov neznamenaná, že podali nepresvedčivý výkon. Ide skôr o vnútornú dohodu medzi politickými frakciami a k hodnoteniam môže dôjsť už v stredu.



Konferencia predsedov EP vykoná záverečné vyhodnotenie na základe odporúčaní pracovných výborov a vyhlási vypočutia za ukončené. Očakáva sa to do 21. novembra.



Hlasovanie o celej EK je naplánované v dňoch 25. až 28. novembra v Štrasburgu. Na jej schválenie bude stačiť nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)