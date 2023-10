Koordinátorka OSN musí do 72 hodín opustiť územie Nigeru

Niamey 11. októbra (TASR) - Vojenské vedenie afrického štátu Niger v utorok požiadalo koordinátorku OSN, aby do 72 hodín opustila územie tejto západoafrickej krajiny.



Ako v stredu informovala agentúra AFP, nigerské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení z utorka uviedlo, že vláda nariadila Louise Aubinovej, rezidentnej humanitárnej koordinátorke OSN, "aby prijala všetky potrebné opatrenia na opustenie Niamey do 72 hodín".



Svoje rozhodnutie nigerská vláda odôvodnila "obštrukciami", ktoré podľa nej prijal generálny tajomník OSN António Guterres "s cieľom zmariť plnohodnotnú účasť Nigeru" na 78. valnom zhromaždení OSN konanom v septembri v New Yorku.



Guterres podľa nigerskej vlády bránil účasti jej predstaviteľa na tomto zasadnutí a "podkopával tak aj akúkoľvek snahu o ukončenie krízy" v Nigeri.



Generáli, ktorí sa moci v Nigeri zmocnili vojenským prevratom, vyslali do New Yorku svojho nového ministra zahraničných vecí Bakaryho Yaou Sangarého. Pred prevratom, ku ktorému došlo koncom júla, bol nigerským vyslancom pri OSN.



Rozhodnutie nigerskej vlády o Aubinovej prichádza v čase, keď Francúzsko začalo sťahovať svojich približne 1400 vojakov a krátko po tom, čo sa francúzsky veľvyslanec v Niamey musel vrátiť do Paríža. Obe rozhodnutia prijaté na žiadosť vojenského režimu pri moci od konca júla.



Puč v Nigeri sa odohral 26. júla. Moc prebral generál Abdourahamane Tiani, ktorý zosadil zvoleného prezidenta Mohameda Bazouma.