Korčok: Agendu summitu EÚ zatieni spor s Tureckom či vetovaný rozpočet

Brusel 7. decembra (TASR) - Na nadchádzajúcom summite EÚ (10. - 11. 12.) zatienia pôvodnú klimatickú agendu iné vážnejšie témy, pričom rokovania lídrov môžu vyústiť aj do sankcií proti Turecku vzhľadom na jeho nelegálne aktivity v Stredozemnom mori. Upozornil na to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po pondelňajšom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné vzťahy v Bruseli.



Podľa Korčoka diplomati skonštatovali, že v regióne východného Stredomoria pretrváva napätie, keď Turecko pokračuje v nelegálnych prieskumných vrtoch vo výsostných vodách Cypru a Grécka.



"Našim záujmom aj naďalej zostávajú konštruktívne vzťahy s Tureckom, no zároveň očakávame, že sa Ankara zdrží jednostranných krokov a bude postupovať v súlade s medzinárodným právom," opísal situáciu. Spresnil, že stále existuje priestor na diplomatické riešenie tohto sporu, hoci sa "zužuje na hodiny".



Šéfovia štátov a vlád na októbrovom summite EÚ zamietli sankcie voči Ankare s nádejou, že sa podarí prikročiť k "pozitívnej agende" s Tureckom, avšak s podmienkou, že turecká strana ukončí aktivity, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom.



"Toto sa bohužiaľ neudialo. Cítim to tak, že ak v poslednej chvíli nedôjde k nejakému pozitívnemu vývoju, EÚ bude musieť pristúpiť k sankciám, aby si zachovala vlastnú hodnovernosť," uviedol Korčok. Priznal, že ho táto predstava neteší, lebo Turecko považuje za dôležitú krajinu a spojenca v rámci NATO. "Ale hoci máme záujmy a spojenectvá, nad nami je medzinárodné právo," dodal.



Upozornil tiež, že SR podobne ako iné členské krajiny v tomto spore vyjadruje solidaritu s Gréckom a Cyprom. Zdôraznil, že Rada ministrov v pondelok neprijala žiadne záväzné vyhlásenie, lebo stále pokračuje dialóg vedený nemeckým predsedníctvom v Rade EÚ, ale upozornil, že EÚ je pripravená konať a zaviesť sankcie.



Zároveň zdôraznil, že posledný tohoročný summit EÚ bude ťažký, keď pôvodnú kľúčovú tému - boj proti klimatickým zmenám - zatieni nielen spor s Tureckom, ale aj blokáda zo strany Maďarska a Poľska pre sedemročný rozpočet EÚ a uvoľňovanie miliárd eur na oživenie ekonomiky po koronakríze a v neposlednom rade dohoda s Britániou o budúcich vzťahoch. Tá stále nebola dosiahnutá a ak k tomu podľa Korčoka do konca tohto týždňa nedôjde, Spojené kráľovstvo bude z hľadiska obchodných vzťahov od 1. januára vnímané ako tretia krajina.



Šéf slovenskej diplomacie takýto scenár opísal ako "premárnenú príležitosť", zároveň však spresnil, že rokovania medzi Bruselom a Londýnom môžu pokračovať aj po 1. januári v snahe dospieť ku kompromisu.