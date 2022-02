Korčok bol na Ukrajine, odovzdal 50-tisícový šek na zdravotníctvo

Kyjev 7. februára (TASR) - Pokračujúce osem rokov trvajúce boje na východe Ukrajiny si už vyžiadali viac než 13.000 obetí a život miestnym obyvateľom komplikuje aj nemožnosť prekračovať takzvanú líniu kontaktu medzi územiami pod kontrolou vlády v Kyjeve a oblasťami ovládanými proruskými separatistami. Na línii kontaktu na Ukrajine to v pondelok uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, ktorého vyjadrenia sprostredkoval agentúre TASR komunikačný odbor ministerstva.



Korčok pricestoval v pondelok do časti Luhanskej oblasti na Ukrajine, ktorú kontroluje vláda v Kyjeve, spolu so svojím českým kolegom Janom Lipavským a rakúskym ministrom zahraničia Alexandrom Schallenbergom. Sprevádzal ich ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.



Ministri navštívili Stanycju Luhansku, ktorá je jedným z mála miest, kde možno prechádzať cez líniu kontaktu. Symbolom konfliktu trvajúceho od roku 2014 sa stal most v tejto obci. Bol čiastočne zničený počas bojov, zrekonštruovali ho v roku 2019.



"V médiách sa často hovorí, že vo východnej Európe hrozí konflikt. Faktom ale je, že na východe Ukrajiny sa bojuje už takmer osem rokov. Boje si vyžiadali viac než 13.000 obetí a stále nemožno hovoriť o dodržiavaní prímeria," pripomenul Korčok.



Slovenský minister upozornil, že je ťažké prichádzať z území, ktoré nekontroluje ukrajinská vláda. "Miestni ľudia sú tu už aj tak ťažko skúšaní konfliktom, ale nemožnosť prekračovať túto líniu ich životnú situáciu ešte zhoršuje," povedal.



Šéf slovenskej diplomacie počas návštevy na východe Ukrajiny odovzdal dar – symbolický šek v hodnote 50.000 eur na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Stanycji Luhanskej a jej okolí. Zdravotnú starostlivosť tam využívajú najmä ľudia prekračujúci líniu kontaktu.



Ako pripomenul ďalej Korčok, Slovensko dlhodobo pomáha miestnym obyvateľom podporou zdravotnej starostlivosti – poskytlo napríklad niekoľko sanitiek –, ale aj politicky. Slovensko sa ako predsedajúca krajina Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v roku 2019 zasadzovalo za rekonštrukciu mosta v Stanycji Luhanskej.



"Rekonštrukcia mosta sa nakoniec podarila vďaka konštruktívnemu prístupu oboch strán," dodal slovenský minister.



Korčok, Lipavský a Schallenberg po pondelkovej ceste do Donbasu absolvujú v utorok rokovania v Kyjeve.