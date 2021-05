Korčok: ČR, Maďarsko a Rakúsko budú uznávať očkovacie certifikáty

Bratislava 28. mája (TASR) - Česká republika, Maďarsko a Rakúsko budú uznávať slovenské očkovacie certifikáty, uviedol v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR o tom informoval hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga.



"Som rád, že máme prvé výsledky: po mojom rokovaní s maďarským kolegom P. Szijjártóm, budú naši južní susedia uznávať slovenské očkovacie certifikáty, to isté platí aj v prípade Česka a Rakúska," vyhlásil minister Korčok. Nešpecifikoval pritom, odkedy ich tieto krajiny začnú uznávať.



Do Rakúska však budú môcť občania SR vstúpiť len s platným platným certifikátom o zaočkovaní s vakcínami registrovanými Európskou agentúrou pre lieky (EMA) alebo Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO), povedal Korčok.



"Tí občania, ktorí budú očkovaní vakcínou Sputnik V, budú pri vstupe do Rakúska naďalej podliehať platným obmedzeniam, teda budú sa musieť preukázať testom respektíve doložiť potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19," uzavrel šéf slovenskej diplomacie s tým, že Rakúsko bude uznávať aj WHO schválenú čínsku vakcínu Sinopharm.