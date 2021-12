Dialóg s Ruskom je vítaný, tvrdí Korčok

Brusel 13. decembra (TASR) - Dialóg s Ruskom je vítaný, no EÚ musí dať jasne najavo, že prípadné vojenské aktivity voči Ukrajine sú neakceptovateľné a mali by ďalekosiahle následky na vzťahy Únie s Ruskom. Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.



Jednou z hlavných tém stretnutia Rady ministrov bola rastúca koncentrácia ruských vojsk na východnej ukrajinskej hranici. Korčok skonštatoval, že neobvyklé a nevysvetlené presuny vojenskej techniky a koncentrácia veľkého množstva ruských ozbrojených síl blízko východnej hranice Ukrajiny v kombinácii s nepriateľskou rétorikou Moskvy "vytvárajú napätie".



Diplomati EÚ apelovali predovšetkým na okamžitú deeskaláciu napätia a na transparentnosť na ruskej strane. Zdôraznili, že akékoľvek vojenské aktivity Ruska voči Ukrajine sú neprípustné a mali by ďalekosiahle následky na vzťahy Únie s Ruskom.



Ministri sa venovali aj situácii v Bielorusku, ktorá je podľa nich "alarmujúca", lebo režim v Minsku pokračuje v represiách voči vlastnému obyvateľstvu a v umelom vytváraní migračného tlaku na vonkajšiu hranicu EÚ.



"(Bieloruská) vláda systematicky odkrajuje z nezávislosti Bieloruska, ničí ľudské osudy, pošliapava ľudské práva, decimuje nezávislú tlač a občiansku spoločnosť a zároveň sa usiluje umelo vyvolanou migračnou krízou vyvíjať tlak s cieľom destabilizovať nás," povedal Korčok.



Témou bruselského zasadnutia boli aj vzťahy medzi krajinami EÚ a strednej Ázie. "Tie krajiny sú našimi prirodzenými partnermi pre spoluprácu v oblastiach, kde máme spoločné záujmy a tie sú jasne definované – zabránenie humanitárnej katastrofe v Afganistane, stabilita a rozvoj regiónu, ochrana hraníc, boj proti terorizmu a všetkým aspektom radikalizmu, či organizovanému zločinu," uviedol Korčok.



Ministri sa zaoberali aj vzťahmi s Afrikou v rámci prípravy summitu EÚ - Africká únia plánovaného na február 2022. Obzvlášť aktuálnou oblasťou spolupráce s Afrikou je boj proti pandémii ochorenia COVID-19.



Vývoj okolo šírenia nového koronavírusového variantu omikron podľa Korčoka potvrdzuje kľúčovú potrebu rovnomernej globálnej zaočkovanosti. "Preto aj nedávne rozhodnutie Slovenska darovať 440 tisíc vakcín Rwande a Keni bolo správne a zodpovedné," povedal Korčok.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)