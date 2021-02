Korčok: Diplomati EÚ sa zhodli na sankciách proti úradníkom Ruska

Tony Blinken, archívne foto. Foto: TASR/AP

Brusel 22. februára (TASR) - Európski diplomati sa v pondelok v Bruseli zhodli na zavedení sankcií proti vysokopostaveným úradníkom Ruska zapojeným do zatknutia opozičného politika Alexeja Navaľného a ocenili tiež záujem novej administratívy USA o normalizáciu a zlepšenie vzťahov s EÚ. Po skončení rokovaní Rady EÚ pre zahraničné veci to povedal minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok.Podľa jeho slov prebehla na rokovaniach "" o vzťahoch EÚ s Ruskom, ktoré sa zhoršili v posledných rokoch, a to najmä od roku 2014, teda od ruskej anexie Krymu a vypuknutia vojny na východe Ukrajiny.Korčok spresnil, že Rada ministrov reagovala aj na nedávnu návštevu šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella v Moskve. Európania sa pritom podľa jeho slov zhodujú v tom, že Rusko neberie EÚ ako partnera, s ktorým by bolo možné diskutovať napríklad o otázke ľudských práv. Minister dodal, že Únia sa nemôže pred svetom tváriť, že je založená na určitých hodnotách a pri komunikácii s ruskou stranou na tieto hodnoty zabudnúť." uviedol Korčok. V tejto súvislosti pripomenul aj stanovisko Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP), podľa ktorého nebol súdny proces s Navaľným spravodlivý." vysvetlil minister.Korčok zároveň dodal, že európski diplomati mali možnosť formou videokonferencie hovoriť aj s novým ministrom zahraničných vecí USA Antonym Blinkenom. Pripomenul, že obe strany majú veľa tém na rokovanie, na začiatok však EÚ víta najmä zmenu rétoriky novej americkej administratívy." vysvetlil situáciu. Korčok podľa vlastných slov v mene SR tiež povedal, že EÚ a Spojené štáty musia spolupracovať, aj napriek tomu, že nemusia vždy a vo všetkom súhlasiť. V celosvetovom meradle však ide o najbližších partnerov, ktorí sú dôkazom toho, že transatlantická väzba nie je prázdne slovné spojenie, dodal.