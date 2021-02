Korčok: EK by mala žiadať podklady umožňujúce schváliť Sputnik V

Bratislava 17. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok chce Európsku komisiu požiadať, aby výrobcov ruskej vakcíny Sputnik V okamžite vyzvala na dodanie potrebných podkladov na jej certifikáciu. TASR o tom v stredu informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Neodmietam Sputnik preto, lebo je to ruská vakcína. Mám však výhrady voči tomu, že sa má dostať do členských štátov bez schválenia Európskej liekovej agentúry (EMA)," povedal Korčok.



"Európskou certifikáciou prešli doteraz všetci výrobcovia vakcín, a preto nerozumiem, prečo Sputnik doteraz nepožiadal o schválenie v EÚ," uviedol šéf slovenskej diplomacie a dodal, že toto je hlavný dôvod, že je okolo Sputnika V veľa "politiky a neistoty".



Účinnosť vakcíny Sputnik V bola podľa predbežných údajov o tretej fáze klinických testov publikovaných v časopise The Lancet 91,6 percenta. Po podaní prvej dávky tejto dvojzložkovej vakcíny dosahovala úroveň 87,6 percenta.



Napriek tomu, že EMA použitie Sputnika V zatiaľ neschválila, každý členský štát Európskej únie je oprávnený samostatne uzatvárať zmluvy o nákupe vakcín od jednotlivých výrobcov.



Strana SaS chce, aby minister zdravotníctva SR Marek Krajčí začal rokovať s Ruskou federáciou o vakcíne Sputnik. Cieľom má byť potvrdenie jej bezpečnosti a účinnosti Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). Strana to uviedla v stanovisku, ktoré TASR poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák.



Pandemická komisia v utorok 16. februára odporučila vláde, aby začala rokovať s ruskou stranou a vzhľadom na závažnú epidemickú situáciu a nedostatok vakcín zaobstarala dostatočné množstvo vakcín Sputnik V. Vládny kabinet sa má témou zaoberať vo štvrtok 18. februára. Z koalície sa proti tomu postavila strana Za ľudí, jej predsedníčka Veronika Remišová chce počkať na výsledky hodnotenia ruskej vakcíny EMA.