Korčok: EÚ je pripravená rozšíriť sankčný zoznam týkajúci sa Venezuely

Na archívnej snímke volička hlasuje počas parlamentných volieb v Caracase 6. decembra 2020. Foto: TASR/AP

Brusel 25. januára (TASR) - Európska únia je pripravená rozšíriť svoj sankčný zoznam týkajúci sa Venezuely a vystríha vládu prezidenta Nicolasa Madura pred ďalšími zásahmi proti opozícii. Vyplýva to zo záverov pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Potvrdil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok, ktorý spresnil, že podľa európskych diplomatov EÚ vníma Madura ako samozvaného prezidenta, ktorého nikto neuznáva. Diplomati o decembrových voľbách vo Venezuele uviedli, že ich nemožno považovať za prejav demokratickej vôle venezuelského ľudu." uviedol. EÚ ako dočasného legitímneho prezidenta vnímala vodcu demokratickej opozície Juana Guaidóa.Rada ministrov však v pondelok neuznala Guaidóa za "" Venezuely, aj napriek tomu, že minulý týždeň členské krajiny EÚ na to vyzvali poslanci Európskeho parlamentu." vysvetlil Korčok. Pripomenul, že označenie za "" nikdy nemalo medzinárodno-právny rozmer, lebo EÚ ako taká neuznáva vlády iných krajín. Bol to však jednoznačne deklarovaný postoj toho, že práve Guaidó bol osobou, ktorá mala demokratický mandát a to na základe posledných demokratických volieb a tie sa v tejto krajine konali v roku 2015.V záveroch z rokovania ministrov sa uvádza, že EÚ je pripravená prijať ďalšie sankcie proti osobám narušujúcim demokraciu alebo vládu zákona a zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv. "" píše sa v prijatom dokumente.Brusel už uvalil na Venezuelu zbrojné embargo a sankciám podobe zmrazenia majetku a zákazu cestovania po EÚ podlieha 36 osôb, ktoré majú spojitosť na vládnuci Madurov režim.