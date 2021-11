Korčok: EÚ považuje za kľúčový princíp suverenity Ukrajiny

Brusel 15. novembra (TASR) - Ministri zahraničných vecí krajín EÚ v pondelok rokovali so svojimi rezortnými partnermi z krajín Východného partnerstva. EÚ aj pri tejto príležitosti zdôraznila, že je nevyhnutné rešpektovať princíp územnej integrity Ukrajiny, uviedol minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení bruselských rokovaní.



Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba ešte pred začiatkom schôdzky uviedol, že chce upriamiť pozornosť na aktuálne posilňovanie ruskej vojenskej prítomnosti v blízkosti hraníc s Ukrajinou. Zdôraznil, že tento vývoj je potrebné vnímať v kontexte ostatných kríz a eskalácií napätia v Európe.



Využívanie migrantov ako zbrane proti členským krajinám EÚ, zneužívanie súčasnej energetickej krízy a podpora dezinformačných a propagandistických kampaní, ktorých cieľom je destabilizovať Úniu, sú podľa ukrajinského ministra súčasťou širšej stratégie Ruska na oslabenie Európy a vyvolanie takej situácie, keď EÚ bude musieť robiť ústupky Moskve.



Kuleba vyjadril nádej, že jeho pondelňajšie rokovania s predstaviteľmi EÚ a NATO povedú k tomu, že Ukrajina spoločne s oboma organizáciami dokáže lepšie čeliť zastrašovacej taktike zo strany Ruska.



Korčok na otázku TASR, ako diplomati EÚ vnímajú najnovšiu situáciu na hraniciach medzi Ukrajinou a Ruskom, uviedol, že Únia a jej členské štáty, rovnako ako Severoatlantická aliancia, považujú za kľúčový princíp suverenity Ukrajiny.



Podľa Korčoka je tiež potrebné dodržiavanie všetkých postupov, ktoré požaduje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), aby krajiny uskutočňujúce presuny vojsk tak nerobili s nejasným motívom a spôsobom, ktorý vyvoláva otázky.



"To sme už nedávno videli na ruskej strane hranice s Ukrajinou. Posledná vec, ktorú dnes potrebujeme, je vyvolávať nejaký ďalší strach a nemať jasno v tom, aké sú na druhej strane motívy takéhoto konania," vysvetlil Korčok. Spresnil, že v pondelok ministri nedebatovali detailne o ruských krokoch, ale potvrdil, že takéto debaty prebiehajú po diplomatickej a politickej úrovni v EÚ aj v NATO.







"Hovorím celkom otvorene aj počas debát s ruskými partnermi, že to, že my zdôrazňujeme princíp teritoriálnej integrity a medzinárodného práva, že to je základný princíp, bez ktorého nie je možná stabilita v medzinárodných vzťahoch," vysvetlil Korčok. Podľa neho je celkom logické, že Slovensko uplatňuje tento princíp aj voči susednej Ukrajine.