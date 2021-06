Korčok: Francúzske predsedníctvo v Rade EÚ má našu plnú podporu

Paríž 9. júna (TASR) - Francúzske predsedníctvo v Rade Európskej únie v prvom polroku 2022 má našu plnú podporu, vyhlásil v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v Paríži, kde rokoval s francúzskym ministrom pre európske záležitosti Clémentom Beauneom. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR.



Partneri sa venovali bilaterálnym vzťahom Slovenska a Francúzska, Konferencii o budúcnosti Európy, ale aj nadchádzajúcemu francúzskemu predsedníctvu v Rade EÚ či procesu rozširovaniu Únie.



Strategické partnerstvo Slovenska a Francúzska sa podľa MZVEZ odzrkadľuje v dobrej dynamike bilaterálnych vzťahov, ale aj v množstve francúzskych podnikateľských subjektov pôsobiacich na Slovensku. "Máme záujem nielen na ďalšom posilňovaní spolupráce v hospodárskej oblasti, ale aj na užšej koordinácii našich pozícií v oblastiach spoločného záujmu, a to najmä s blížiacim sa s francúzskym predsedníctvom," uviedol Korčok.



Predmetom diskusie bola aj nedávno spustená Konferencia o budúcnosti Európy. Korčok informoval o otvorení konferencie na Slovensku slávnostným stretnutím troch najvyšších ústavných činiteľov a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí 9. mája na Bratislavskom hrade a prijatím spoločnej deklarácie.



"Konferencia nám ponúka príležitosť priblížiť občanom EÚ jej politiky a fungovanie, avšak zároveň nám umožní aj viesť s nimi užitočné diskusie o tom, ako by mohla EÚ v budúcnosti vyzerať. Zdôraznil som, aké dôležité je, aby sa o EÚ diskutovalo tak, aby to nebola tradičná debata, keď politici hovoria občanom, ako si veci predstavujú. Naopak, pýtať sa a diskutovať majú bežní ľudia,“ vyhlásil Korčok.



Partneri tiež ocenili uskutočnenie strategickej diskusie o západnom Balkáne počas májového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, ktorá sa konala na podnet šéfa slovenskej diplomacie.



V oblasti zahraničnopolitických tém prebehla diskusia aj o situácii v Bielorusku. Partneri zhodnotili, že vzťahy sa nevyvíjajú dobre. Vývoj situácie v Bielorusku označili za veľmi znepokojivý a zhodli sa na potrebe koordinovaných spoločných krokov voči bieloruskému režimu.