Korčok: Lukašenkov režim eskaluje hybridný útok voči EÚ

Bratislava/Varšava 8. novembra (TASR) - Používanie migrantov na politické účely je neprijateľné. V reakcii na situáciu na bielorusko-poľskej hranici to v pondelok na sociálnej sieti Twitter uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.



"Dôrazne odsudzujem nedávnu eskaláciu hybridného útoku Lukašenkovho režimu proti Európskej únii na bielorusko-poľskej hranici. Inštrumentalizácia migrantov na politické účely je neprijateľná a neľudská. (Vyjadrujem) plnú solidaritu s Poľskom," napísal šéf slovenskej diplomacie.



O situácii na hranici medzi Poľskom a Bieloruskom v pondelok na krízovom rokovaní hovorili poľský prezident Andrej Duda, premiér Mateusz Morawiecki a viacerí ministri. Hovorca poľskej vlády Piotr Müller spresnil, že na stretnutí sa debatovalo o viacerých scenároch vývoja hybnej vojny zo strany Bieloruska.



Šéf Úradu pre národnú bezpečnosť Pawel Soloch, ktorý sa tiež zúčastnil na stretnutí, uviedol, že poľský prezident a vláda zvažujú rôzne opatrenia na riešenie krízy a sú v neustálom kontakte s partnermi v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) a EÚ. Soloch tiež podľa agentúry PAP dodal, že EÚ by mala na bieloruské orgány uvaliť nové a prísnejšie sankcie.



Poľsko, ale aj Litva a Lotyšsko otvorene obviňujú vládu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že priváža migrantov z Blízkeho východu a Afriky a následne ich prevádza cez hranicu do EÚ v snahe destabilizovať Úniu v rámci odvety za sankcie, ktoré Brusel uvalil na Minsk.