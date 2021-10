Korčok ocenil vzťahy s Azerbajdžanom v oblasti ekonomickej spolupráce

Baku 20. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na oficiálnej návšteve Azerbajdžanu ocenil, že sa vo vzťahoch medzi Bratislavou a Baku dostáva do popredia obchodno-ekonomická spolupráca. TASR o tom v utorok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Oceňujem, že intenzita dialógu medzi Slovenskom a Azerbajdžanom na vysokej politickej úrovni prináša konkrétne výsledky aj v oblasti ekonomickej spolupráce," uviedol minister Korčok, ktorý v priebehu utorka rokoval s azerbajdžanským prezidentom Ilhamom Alijevom, predsedom vlády Alim Asadovom, so svojím rezortným partnerom Džejchunom Bajramovom a ministrom hospodárstva Mikailom Džabbarovom.



Súčasťou programu šéfa slovenskej diplomacie bolo aj slovensko-azerbajdžanské podnikateľské fórum a podpis medzivládnej dohody o hospodárskej spolupráci.



"Jedným z výstupov tejto dohody je zriadenie medzivládnej komisie pre hospodársku spoluprácu, čím podporíme aj nové možnosti pre našich podnikateľov," priblížil Korčok.



Súčasťou rokovaní o zahraničnopolitických témach boli aj vzťahy Azerbajdžanu s EÚ, pre ktorú je táto kaukazská krajina vďaka bohatým ložiskám zemného plynu a ropy dôležitým partnerom v oblasti energetickej bezpečnosti, uvádza MZVEZ.



Korčok ubezpečil azerbajdžanských partnerov o pretrvávajúcej politickej podpore Slovenska v záujme spolupráce s krajinami východného partnerstva aj v rámci príprav samitu EÚ-Východné partnerstvo, ktorý sa uskutoční v decembri tohto roku. Rokovania v Baku boli zamerané aj na aktuálne otázky medzinárodného diania, vrátane povojnovej situácie v regióne.



"Nedávna vojna v Karabachu, pri ktorej zahynuli tisíce mladých ľudí a výrazne utrpelo civilné obyvateľstvo, je výsledkom dekád trvajúcich sporov medzi dvoma národmi. Jedinou cestou k dlhodobému a udržateľnému riešeniu je rešpektovanie medzinárodného práva, vrátane princípu teritoriálnej integrity, striktné dodržiavanie prímeria, politický dialóg a pripravenosť ku kompromisom na oboch stranách," konštatoval minister Korčok.



Šéf slovenskej diplomacie rokoval aj so svojim rezortným partnerom Džejchunom Barjamovom. Súčasťou diskusie bola aj otázka otvorenia priameho diplomatického zastúpenia Azerbajdžanu v Bratislave.