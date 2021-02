Korčok: Poprosil som partnerov v EÚ o pomoc pri zabezpečení vakcíny

Brusel 22. februára (TASR) - Minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok uviedol po skončení pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, že tento formát rokovaní využil aj na to, aby ostatných rezortných kolegov požiadal o pomoc pri zabezpečovaní dostatočného množstva vakcín proti COVID-19 pre Slovensko.



Šéf slovenskej diplomacie dodal, že počas svojho vystúpenia predstavil súčasnú pandemickú situáciu na Slovensku spojenú s vysokým počtom úmrtí na koronavírus.



"Obrátil som sa na všetkých ministrov zahraničných vecí so žiadosťou o pomoc. Aby nám poskytli, požičali v tejto chvíli vakcínu pokiaľ ju majú k dispozícii a neočkujú takým tempom ako Slovensko alebo ju z iného dôvodu nespotrebuvávajú," vysvetlil Korčok.



Upozornil, že v podobnej situácii sa nachádza celá Európa a aj preto komunikuje aj mimo EÚ v snahe zabezpečiť dostatočný počet vakcín pre Slovensko. Priznal, že žiaden z ministrov mu po jeho vystúpení nevedel prisľúbiť, že dodá Slovákom v najbližších dňoch státisíce vakcín. Zároveň však podľa jeho slov urobia príslušné štruktúry maximum pre to, aby zaistili dostatok očkovacích látok.



Korčok ocenil, že sa našli krajiny EÚ, ktoré zareagovali na výzvy SR o pomoc a spresnil, že šéf rumunskej diplomacie Bogdan Aurescu zabezpečí vyslanie tímu zdravotníkov na Slovensko po dobu troch týždňov.