Korčok: Rozhodnutie bieloruského veľvyslanca Leščeňu je logický krok

Bratislava/Minsk 18. augusta (TASR) – Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok považuje rozhodnutie bieloruského veľvyslanca na Slovensku Igora Leščeňu, ktorý požiadal o uvoľnenie z funkcie, za logický krok.



„Bežne nie je praxou vyjadrovať sa k personálnym rozhodnutiam iných štátov. Tu je však situácia iná. Vzhľadom na jeho predchádzajúce politické vyhlásenie kritizujúce postup bieloruského vedenia, ktoré až doteraz zastupoval, je to logický krok," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Korčok.



Slovenské ministerstvo registruje aj to, že v bieloruskej zahraničnej službe nejde o ojedinelý prípad.



Leščeňa, ktorý počas uplynulého víkendu podporil protestujúcich proti opätovnému zvoleniu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, podal žiadosť o uvoľnenie z funkcie.



Sám to označil za logický krok, pretože, ako uviedol, za veľvyslanca ho vymenoval súčasný prezident a očakáva sa, že bude presadzovať ním definovanú politiku.



Leščeňa je zamestnancom bieloruského ministerstva zahraničných vecí od roku 1994, robil tam na rôznych postoch a ako veľvyslanec pôsobil vo viacerých krajinách. V rokoch 2002-06 bol poradcom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka pre zahraničnopolitické a zahranično-ekonomické otázky. Veľvyslancom na Slovensku je od roku 2016.



Premiér SR Igor Matovič v pondelok uviedol, že keby sa Leščeňa pre svoj postoj nemohol vrátiť do Bieloruska a požiadal by na Slovensku o politický azyl, za svoju odvahu by ho u nás ako v slobodnej a demokratickej krajine mal dostať.