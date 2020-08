Korčok: Šéfovia diplomacií EÚ budú hovoriť o Bielorusku aj Rusku

Berlín 27. augusta (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ sa na neformálnom stretnutí, ktoré sa vo štvrtok začína v Berlíne, budú venovať situácii v Bielorusku a v Stredozemnom mori, i budúcim vzťahom s Ruskom. Povedal to vo štvrtok minister zahraničných vecí Ivan Korčok po svojom príchode na miesto rokovania.



"Zastupujem Slovenskú republiku a pre nás je v tejto chvíli záležitosťou číslo jeden situácia v Bielorusku," povedal. "Som presvedčený, že EÚ reaguje včas - na úrovni ministrov zahraničných vecí i hláv štátov".



"Náš postoj je jasný," povedal a dodal, že voľby v Bielorusku boli "zmanipulované a sfalšované" a preto je potrebné reagovať.



Ministri majú podľa jeho slov hovoriť o opatreniach zacielených na tých príslušníkov bieloruského režimu, ktorí sú zapojení do prejavov násilia voči demonštrantom a "falšovania" volieb.



"Čo tam môžeme vidieť, nie je geopolitický boj," povedal a dodal, že ide o boj ľudí milujúcich mier a EÚ im musí pomôcť.



Ministri budú mať podľa Korčoka i dve veľmi dôležité rokovania o vývoji situácie vo východnej časti Stredozemného mora a o vzťahoch a budúcom postupe v súvislosti s Ruskom.



Korčok sa takisto poďakoval nemeckému premiérovi Heikovi Maasovi za to, že pozval na schôdzku i ministra zahraničných vecí Izraela.



Podľa Korčoka je to dobrá príležitosť vypočuť si od neho informácie o aktuálnom vývoji v oblasti, kde je kľúčový mierový proces na Blízkom východe.



Neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí členských štátov Európskej únie, známe aj ako Gymnich, sa koná v Berlíne v dňoch 27.-28. augusta.