Korčok: Slováci môžu naďalej v krajinách EÚ telefonovať za domáce ceny

Bratislava 4. júla (TASR) - Slováci môžu v európskych krajinách telefonovať a využívať dáta ďalších desať rokov za domáce ceny. Pripomína to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). Pôvodne mal "roaming za domáce ceny" skončiť v júni.



"Členstvo v Európskej únii slovenským občanom prináša mnoho veľmi konkrétnych výhod. Jednou z nich je aj telefonovanie a dátovanie v zahraničí za domáce ceny, ktoré sa malo skončiť 30. júna 2022. Som však veľmi rád, že členské štáty sa dohodli na predĺžení európskeho 'roamingu za domáce ceny' minimálne do roku 2032. A to s ešte lepšími podmienkami a ochranou zákazníkov, ktoré napríklad zabránia neočakávaným skrytým poplatkom, alebo zabezpečia rovnakú kvalitu služieb, ako majú užívatelia doma," uviedol minister na sociálnej sieti.



Nové nariadenie o roamingu, platné od 1. júla, okrem iného zavádza právo spotrebiteľa na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma. "Operátori by mali zabezpečiť, aby mali spotrebitelia prístup k sieti 4G alebo pokročilejšej sieti 5G, ak sú k dispozícii. Všetky informácie o dostupnosti sietí v rôznych destináciách by mali byť ľahko dostupné priamo v zmluvách alebo na webových sídlach operátorov," priblížilo Zastúpenie Európskej komisie (EK) na Slovensku na svojom webe.



Operátori sú tiež po novom povinní chrániť svojich spotrebiteľov a informovať, ak sa ich telefóny pripoja k iným ako pozemským sieťam (napríklad k satelitom počas cesty lietadlom alebo loďou). Okrem toho by mali automaticky prerušiť mobilné služby, ak dosiahnu v iných ako pozemských sieťach poplatky vo výške vopred stanoveného limitu. Dostupná by mala byť aj možnosť nepoužívať roaming na palube lietadiel a lodí. Zlepšiť sa má aj prístup k tiesňovej komunikácií.