Korčok: Slovensko naďalej podporuje suverenitu a celistvosť Ukrajiny

Bratislava 19. apríla (TASR) - Slovensko bude aj naďalej podporovať suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v jej medzinárodne uznaných hraniciach. Po rokovaní šéfov diplomacií členských štátov EÚ sa tak v pondelok vyjadril slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.



TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ).



Hlavnou témou pondelňajšieho rokovania bolo zhromažďovanie ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach a na Moskvou anektovanom Krymskom polostrove. Podľa Korčoka je stupňujúce sa napätie na východných hraniciach Ukrajiny možné vyriešiť len diplomatickými rokovaniami. V tejto súvislosti podporil viacero negociačným formátom, vrátane Krymnej platformy, ktorej cieľom je poukazovať na okupáciu Krymu a zhoršujúcu sa ľudskoprávnu situáciu na polostrove.



Korčok tiež pripomenul, že Slovensko dlhodobo podporuje vstup Ukrajiny do EÚ a NATO a zdôraznil, že úspešné napredovanie v reformách bude tou najlepšou odpoveďou na akékoľvek snahy o destabilizáciu krajiny.



"Európska únia musí spraviť všetko pre to, aby pomohla Ukrajine v náročných reformách, ktoré sú predpokladom pre postupné zlepšovanie života občanov, ako aj pre integráciu Ukrajiny do európskych a euroatlantických štruktúr," uviedol.



Ďalšou témou rokovania ministrov zahraničných vecí bol ozbrojený konflikt v etiópskom regióne Tigraj a humanitárna kríza, ktorú boje vyvolali. V tejto súvislosti Korčok informoval, že slovenský rezort diplomacie daruje slovenskej charitatívnej iniciatíve "Spolu za Etiópiu" finančný príspevok vo výške 20.000 eur.