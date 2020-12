Korčok: Slovensko podporuje posilňovanie a vnútornú reformu NATO

Brusel 7. decembra (TASR) - Slovensko podporuje predstavu politicky jednotnej a vojensky pripravenej Severoatlantickej aliancie, ktorá dokáže čeliť bezpečnostným hrozbám a výzvam budúceho desaťročia. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý sa v pondelok v Bruseli stretol s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom.



Korčok v bruselskom sídle Aliancie osobne podporil správu skupiny nezávislých expertov o politickej reforme NATO, ktorú minulý týždeň počas ministerskej videokonferencie predstavili všetkým diplomatom členských krajín Aliancie.



"Strategickým záujmom Slovenska je mať politicky jednotnú a vojensky pripravenú Alianciu na bezpečnostné hrozby a výzvy budúceho desaťročia. Efektívny prístup k obrane si vyžaduje pevné previazanie civilných a vojenských nástrojov a týmto smerom sa musí uberať každý jeden spojenec," skonštatoval Korčok.



Podľa jeho slov bola hlavnou témou rokovaní so Stoltenbergom práve adaptácia NATO na nové výzvy a pomery a reflexný proces Aliancie známy ako "NATO 2030" v kontexte uvedenej správy skupiny nezávislých expertov.



Požiadavka na vnútorný reflexný proces vzišla z minuloročného stretnutia najvyšších lídrov spojeneckých krajín v Londýne. Stoltenberg desaťčlennú skupinu odborníkov z rôznych oblastí vytvoril vo februári tohto roka.



Podľa Korčoka je cieľom reformného procesu vo vnútri NATO vystužiť politický aj vojenský pilier Aliancie a posilniť jej úlohu aktéra s globálnym rozhľadom a funkčnými partnerstvami rovnako zmýšľajúcich krajín a organizácií.



"Správa skupiny expertov potvrdzuje nevyhnutnú úlohu NATO pri ochrane bezpečnosti Európy a severnej Ameriky a v prvom rade nášho demokratického spôsobu života. Je to pre nás osobitne dôležité, lebo NATO je základným a kľúčovým pilierom bezpečnosti Slovenska a jeho občanov," vysvetlil šéf slovenskej diplomacie. Dodal, že SR je pripravená aktívne sa zapojiť do diskusií o vnútorných reformách NATO, ktoré budú ďalej prebiehať pod dohľadom Stoltenberga, a chce pritom využiť aj svoju analýzu bezpečnostného prostredia, ktorá je súčasťou pripravovanej aktualizácie strategických dokumentov slovenskej vlády - bezpečnostnej a obrannej stratégie.



Korčok pripomenul, že šéf NATO ocenil doterajšie príspevky Slovenska do kolektívnej obrany Aliancie a do jej operácií a misií vo svete, najmä s dôrazom na "nenahraditeľnú prácu" slovenských vojačiek a vojakov v Lotyšsku, Afganistane a Iraku.



K rokovaniu medzi Stoltenbergom a Korčokom došlo v období "výmeny stráží" na veľvyslaneckom poste v Aliancii. Doterajší veľvyslanec SR pri NATO Radovan Javorčík svoju misiu ukončí v priebehu decembra a v tejto funkcii ho v januári nahradí Peter Bátor.