Korčok: Slovensko vníma s rešpektom následky utečeneckej krízy Grécka

Atény 21. apríla (TASR) - Slovensko vníma s veľkým rešpektom to, aké bremeno nesie Grécko pri zvládaní následkov tzv. migračnej krízy. Po návšteve utečeneckého tábora Eleonas v Aténach počas pracovnej cesty v Grécku to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Podporujeme opatrenia EÚ zamerané na zmiernenie migračných tlakov v krajinách prvej línie. Máme pochopenie pre situáciu, v akej sa Grécko nachádza a pomáhame tiež formou materiálnej humanitárnej pomoci, ako aj poskytovaním finančných príspevkov cez náš Zastupiteľský úrad v Aténach," uviedol Korčok po návšteve migračného tábora v centre Atén, kde ho sprevádzal grécky minister pre migráciu a azyl Notis Mitarachi.



V tejto súvislosti Korčok pripomenul finančnú pomoc Slovenska pre Grécko vo výške milión eur. Projekt pomoci bude realizovať pobočka Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Bratislave v spolupráci s Rakúskom.



Korčok tiež zdôraznil, že Slovensko povinné kvóty pre prijímanie utečencov odmieta, avšak ochranu by podľa neho mali dostať ľudia, "ktorí utekajú zo svojich domovov, aby si zachránili vlastný život". Doplnil, že na vyriešenie migračnej krízy je potrebná účasť všetkých členských krajín EÚ.