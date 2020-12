Korčok: Vítame mechanizmus, ktorý bude trestať porušenia ľudských práv

Brusel 7. decembra (TASR) - Slovensko víta dohodu krajín EÚ na vytvorení sankčného mechanizmu, ktorý bude "trestať" osoby zodpovedné za porušovanie ľudských práv a navrhuje tento zoznam rozšíriť aj o prípady korupcie. Uviedol v pondelok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné záležitostí v Bruseli.



Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že Únia pred blížiacim sa Medzinárodným dňom ľudských práv (10. decembra) prijala ľudskoprávny sankčný mechanizmus, neoficiálne známy aj ako Magnitského zákon EÚ.



"Považujem to za dôležitú vec. Od tejto chvíle sme schopní zaraďovať na sankčný zoznam osoby, ktoré explicitne porušujú ľudské práva. Vidíme čo sa deje v medzinárodných vzťahoch a my ako Únia, ktorá sa hlási k svojim hodnotám, sa na to nemôžem nečinne pozerať, na hrubé porušovanie ľudských práv," vysvetlil Korčok.



Minister zároveň zdôraznil, že Slovensko v tejto veci chce ísť ešte ďalej a preto na Rade ministrov navrhol, aby sa rozsah stíhateľných trestných činov v medzinárodnom kontexte rozšíril aj na prípady korupcie.



"Mnohé režimy podporujú korupčné správanie a to je priamo napojené na vytvorenie prostredia, v ktorom sa porušujú ľudské práva. Osobne sa chcem v tejto veci angažovať," dodal minister.



Korčok však upozornil, že nový mechanizmus nie je namierený proti žiadnej konkrétnej krajine, umožňuje ale trestať individuálne osoby bez toho, aby sa diali také zásadné udalosti, aké v súčasnosti vidíme napríklad v Bielorusku.



Diplomati EÚ podľa jeho slov opäť skonštatovali, že je neprípustné, že režim Alexandra Lukašenka aj naďalej pokračuje v represiách voči vlastným občanom a to len preto, že bieloruská spoločnosť chce pokojne a nenásilne prejaviť svoj nesúhlas s priebehom a výsledkom sfalšovaných prezidentských volieb a s brutálnou reakciou režimu na občianske protesty.



Korčok uviedol, že reakciou EÚ je okrem prijatia sankcií voči predstaviteľom bieloruského režimu aj podpora demokratizačných procesov v krajine, ako i pomoc prodemokratickej časti bieloruskej spoločnosti.



V tejto súvislosti podporil výzvy na urýchlené prijatie komplexného hospodárskeho plánu pre demokratické Bielorusko, ktorý by mal byť základom ekonomickej obnovy krajiny, za predpokladu jej demokratizácie.