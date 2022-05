Korčok: SR využije 41 mil. eur z príspevku Švajčiarska na vzdelávanie

Bern 19. mája (TASR) - Slovensko využije 41 miliónov eur zo švajčiarskeho príspevku pre 13 európskych krajín na vzdelávanie, zdravotnícky výskum a biodiverzitu v spojení s udržateľným turizmom. Prioritou SR je využiť tieto zdroje na posilnenie švajčiarsko-slovenských vzťahov v úzko vymedzených oblastiach. Uviedol to šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) po rokovaní so švajčiarskym prezidentom a úradujúcim ministrom zahraničných vecí Ignaziom Cassisom. Korčok je spoločne s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou na návšteve Švajčiarska.



Slovensko je podľa Korčoka pripravené intenzívnejšie spolupracovať so Švajčiarskom aj v oblastiach súvisiacich s klimatickými zmenami či trvalo udržateľným rozvojom.



"Slovensko si váži solidaritu Švajčiarska s krajinami, ktoré v súčasnosti čelia veľkému náporu vojnových utečencov. Za dôležitú považujem tiež skutočnosť, že naše krajiny patria do skupiny štátov, ktoré iniciovali začatie vyšetrovania zločinov v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom (na Ukrajine)," povedal Korčok.



Ministri diskutovali aj o vzťahoch medzi Švajčiarskom a Európskou úniou. Vo Švajčiarsku žije vyše 20.000 Slovákov a otázka ďalšieho nastavenia vzťahov sa ich tiež dotýka. "Dobre nastavenými vzťahmi sa im jednoznačne uľahčia možnosti štúdia, práce a života vo Švajčiarsku," podotkol Korčok.



Ďalšími témami rozhovoru boli európska perspektíva pre krajiny západného Balkánu, energetická bezpečnosť a možnosti ďalšieho posilňovania slovensko-švajčiarskych vzťahov či rozvoj spolupráce v medzinárodných organizáciách, priblížil slovenský rezort diplomacie.