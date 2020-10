Korčok: V Náhornom Karabachu neexistuje iné ako politické riešenie

Bratislava 16. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v piatok informoval o svojich telefonátoch so šéfmi diplomacie Arménska a Azerbajdžanu. Informáciu priniesol tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"O tieto telefonáty som požiadal v súvislosti s konfliktom v Náhornom Karabachu a musím povedať, že som počul dve odlišné interpretácie súčasnej situácie," vyhlásil minister. Ako uviedol, pri oboch telefonátoch prezentoval slovenskú pozíciu k dlhodobému konfliktu, ktorý sa opäť rozhorel.



Súčasný stav Korčok zhrnul do troch bodov. V tom prvom šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že neexistuje iné ako politické riešenie, ktoré sa musí dosiahnuť za rokovacím stolom. Dôležitú úlohu pri riešení konfliktu zohrávajú podľa neho spolupredsedovia tzv. Minskej skupiny, ktorí by mali Arménsko a Azerbajdžan prinútiť k spoločnému rokovaniu.



V druhom bode minister poukázal na potrebu ukončenia porušovania základných princípov Charty OSN, medzi ktoré patrí aj rešpektovanie medzinárodne uznaných hraníc. Napokon dodal, že sa všetky opatrenia musia vykonať pri rešpektovaní práv všetkých národností, ktoré obývajú spomínaný etnicky zložitý región.



Minister zároveň vyzval zúčastnené strany, "aby ako prvú podmienku rešpektovali prímerie", po ktorom podľa jeho slov "musí nasledovať cesta k rokovaciemu stolu".