Korčok v New Yorku rokoval s ministrom zahraničných vecí Gruzínska

New York 22. septembra (TASR) - Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín oficiálnej rozvojovej pomoci, ktorú poskytuje SR, vyhlásil šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok po stredajšom rokovaní s ministrom zahraničných vecí Gruzínska Davidom Zalkalianim v New Yorku. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



"Ubezpečil som ho (Zalkalianiho) aj o slovenskej podpore gruzínskych reforiem pre napĺňanie európskej orientácie Gruzínska. Podpora Tbilisi je z našej strany naplnená reálnym obsahom – Gruzínsko je jednou z troch prioritných krajín slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci," vyhlásil slovenský minister.



"Verím, že v substantívnej diskusii budeme pokračovať počas mojej plánovanej návštevy Tbilisi budúci mesiac," dodal po rokovaní s gruzínskym partnerom.



Korčok na stretnutí so Zalkalianim potvrdil i jasnú podporu Slovenska územnej celistvosti a suverenite Gruzínska v jeho medzinárodne uznaných hraniciach.