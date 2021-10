Korčok vo Viedni: Pandémia nás so susedmi zblížila, nesmieme poľaviť

Bratislava/Viedeň 22. októbra (TASR) - Pandémia nás so susedmi zblížila, ale nesmieme poľaviť, pretože zima bude testom pre všetkých. Uviedol to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok počas piatkovej pracovnej návštevy v rakúskej metropole Viedeň, kde na pozvanie rakúskeho ministra zahraničných vecí Michaela Linharta rokoval aj s ministrami zahraničných vecí Česka, Maďarska a Slovinska.



TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Korčok partnerov informoval o vývoji epidemickej situácie na Slovensku, prijímaných opatreniach vrátane hraničného režimu a stave zaočkovanosti. Ministri zahraničných vecí zároveň zdôraznili, že vyhliadky na hospodárske oživenie v EÚ sú podmienené schopnosťou zabrániť ďalšiemu lockdownu.



"Riešenia v boji proti COVID-19 môžeme nájsť iba v úzkej koordinácii na regionálnej a európskej úrovni. Potvrdzuje to aj ďalšie neformálne rokovanie piatich ministrov zahraničných vecí nášho regiónu. Aktuálne nastavenie hraničných režimov vnímam zatiaľ ako bezproblémové," uviedol Korčok. Dodal, že "Slovensko v súvislosti s relatívne slabou zaočkovanosťou populácie má v porovnaní so svojimi susedmi čo doháňať".



Zo zahraničnopolitických tém rezonovala politika Východného partnerstva a vývoj v regióne východného susedstva. Rakúsky minister v tejto súvislosti podľa agentúry APA kritizoval represálie voči novinárom v Bielorusku a odsúdil používanie migrantov ako "zbraní" bieloruským režimom.



Korčok svoju cestu do Viedne podľa vlastných slov využil aj na nadviazanie bilaterálneho osobného kontaktu s novým rakúskym ministrom Michaelom Linhartom, s ktorým – ako pripomenul – sa pozná z doterajšieho pôsobenia v diplomacii. Linhart bol pred nedávnym vymenovaním za ministra zahraničných vecí vo vláde nového kancelára Alexandra Schallenberga veľvyslancom v Paríži.



"Ministra Linharta som pri tejto príležitosti pozval na bilaterálnu návštevu Slovenska," uzavrel Korčok.