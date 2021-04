Korčok: Východné partnerstvo je dôležité pre susedskú politiku EÚ

Bratislava/Brusel 29. apríla (TASR) – Podpora východných susedov, potvrdenie strategickej dôležitosti Východného partnerstva, vyhodnotenie jeho doterajších výsledkov, posúdenie možností prehĺbenia spolupráce v bezpečnostnej oblasti a príprava októbrového summitu Východného partnerstva boli hlavnými témami štvrtkového rokovania ministrov zahraničných vecí Vyšehradskej štvorky s východnými partnermi EÚ.



Slovensko na rokovaniach zastupovali minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Ivan Korčok a štátna tajomníčka rezortu diplomacie Ingrid Brocková. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Ministri sa na tradičnom výročnom stretnutí zhodli, že Východné partnerstvo je úspešnou regionálnou politikou, ktorá prispieva k posilňovaniu vzájomných vzťahov EÚ so šiestimi krajinami východnej Európy (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko Ukrajina), k rastu vzájomnej obchodnej výmeny a hospodárskej transformácii týchto krajín.



„Rovnako dôležitým cieľom však musí byť zvyšovanie kvality ich demokracie, právneho štátu a občianskej spoločnosti, ako aj budovanie ich odolnosti voči vnútorným a vonkajším hrozbám," uviedol Korčok.



Ministri V4 ocenili doterajší pokrok pri implementácii cieľov partnerstva do roku 2020 a povzbudili partnerov k pokračovaniu v náročných, ale nevyhnutných ekonomických a spoločenských reformách.



„Slovensko je pripravené im v tomto reformnom úsilí aj naďalej pomáhať. Podporujeme diferencované partnerstvo, prehĺbenie sektorovej spolupráce a postupnú integráciu partnerov do vnútorného trhu EÚ. Naším spoločným cieľom je zvýšenie úrovne stability, bezpečnosti a prosperity v našom bezprostrednom susedstve," uviedol šéf slovenskej diplomacie.