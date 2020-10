Korčok zdôraznil význam regionálnej spolupráce v boji s pandémiou

Bratislava/Washington 26. októbra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v pondelok vyzdvihol dôležitosť regionálnej koordinácie a spolupráce v boji s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Korčok sa v pondelok prostredníctvom videokonferencie zúčastnil na panelovej diskusii zástupcov Vyšehradskej štvorky (V4), ktorú organizoval washingtonský think-tank Atlantická rada (Atlantic Council).



Účastníkmi boli i český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček, námestník poľského ministra zahraničných vecí Marcin Przydacz a štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Levente Magyar. Témami boli transatlantické vzťahy v postpandemickom období a pohľad strednej Európy na ich budúcnosť.



"Spolupráca a transparentnosť medzi spojencami je potrebná viac ako kedykoľvek predtým. Toto neisté obdobie je pre nás skúškou, preto potrebujeme silnejšiu EÚ i NATO, pretože sú súčasťou riešenia súčasnej krízy," povedal Korčok.



Zástupcovia krajín V4 v diskusii podľa tlačového odboru potvrdili pripravenosť hľadať prieniky pri formovaní spoločného programu v náročnej dobe poznačenej pandémiou COVID-19. Za výzvu pri zvládaní následkov pandémie označili nielen obnovu udržateľnej ekonomiky, ale aj obnovu dôvery občanov v medzinárodné inštitúcie.



Minister Korčok v rámci diskusie zdôraznil dôležitosť pravidelného politického dialógu Európskej únie so Spojenými štátmi, ako aj posilnenie politického dialógu v rámci Severoatlantickej aliancie.



"V záujme Slovenska je, aby EÚ fungovala dobre, vďaka EÚ sa máme lepšie," povedal a dodal, že silná a fungujúca EÚ by mala byť aj v záujme Spojených štátov.



"Oba brehy Atlantiku sa musia silnejšie orientovať na spoločnú strategickú spoluprácu, ktorej pečaťou by mal byť intenzívnejší a pravidelný strategický dialóg," uzavrel Korčok.



Diskusia Atlantickej rady bola súčasťou série podujatí venovaných regiónu strednej Európy v rámci tzv. stredoeurópskeho týždňa (Central Europe Week), ktorý potrvá od 26. do 30. októbra.