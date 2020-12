Korčok: Zmena moci v USA ponúka pre EÚ šancu na novú dynamiku vzťahov

Brusel 7. decembra (TASR) - Zvolenie demokratického kandidáta Joea Bidena za prezidenta USA ponúka EÚ a Spojeným štátom príležitosť priniesť novú dynamiku do svojich vzájomných vzťahov. Naznačil to minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok v rámci pondelňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli, na ktorom európski diplomati zároveň odmietli aj výsledok volieb vo Venezuele.



Korčok zdôraznil, že silné transatlantické partnerstvo postavené na spoločných hodnotách je dôležitým predpokladom pre zachovanie bezpečnosti a prosperity EÚ. Spresnil, že ministri sa zhodli na tom, že nástup Joea Bidena do Bieleho domu ponúka EÚ a Spojeným štátom príležitosť priniesť novú dynamiku do vzťahov, vrátane efektívnejšej spolupráce na medzinárodných fórach. Podľa jeho slov Európa musí byť z pohľadu Washingtonu považovaná za prirodzeného partnera, či už na základe spoločných hodnôt alebo ekonomických záujmov.



"Tie vzťahy nie sú v dobrom stave. Prvou a zásadnou vecou, ktorú musíme s Američanmi urobiť, je začať sa konečne spolu rozprávať. V posledných rokoch tu neprebiehal silný a strategický dialóg a potom sa čudujeme, že sme s USA mali v mnohých veciach odlišné názory," opísal situáciu Korčok. A dodal, že v mene SR sa vyslovil za to, aby EÚ, podobne ako to plánuje aj Severoatlantická aliancia, čo najskôr zlepšila svoje vzťahy so Spojenými štátmi.



To je podľa jeho slov nevyhnutné pre riešenie mnohých otázok, od oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky až po obchod, digitálny priestor, klímu či ochranu svetového poriadku založeného na pravidlách a medzinárodnom práve.



"Očakávam, že hneď po nástupe novej vlády Spojených štátov veľmi urýchlene dôjde k tomu, že sa stretneme s novým americkým ministrom zahraničných vecí," dodal.



Ministri v rámci pondelňajších debát na tému strategickej autonómie EÚ prerokovali aj spôsoby, akými môže Únia zvýšiť svoju odolnosť v rôznych strategických oblastiach a konať samostatnejšie. Korčok v tejto súvislosti zdôraznil, že EÚ musí posilniť svoje kapacity a spôsobilosti, pričom v otázkach bezpečnosti a obrany je pre Slovensko prioritou komplementarita s NATO, ktoré je garantom našej bezpečnosti.



Rada EÚ pre zahraničné veci v pondelok odsúdila nedeľňajšie parlamentné voľby vo Venezuele, ktoré prebehli bez účasti opozície. Korčok vysvetlil, že diplomati EÚ v spoločnom vyhlásení tieto voľby označili za nedemokratické, pričom sa dohodli, že na nasledujúcom januárovom stretnutí rozhodnú o tom, aký štatút budú priznávať dočasnému prezidentovi a vodcovi venezuelskej opozície Juanovi Guaidóovi.