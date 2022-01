Korčok:Slovenskí diplomati v Kyjeve ostávajú;Česi sa rozhodnú v utorok

Brusel 24. januára (TASR) - Slovenská republika ani v súčasnej napätej situácii na východnej hranici Ukrajiny nevidí dôvod pripravovať evakuáciu slovenských diplomatov z Kyjeva. Po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v pondelok v Bruseli to potvrdil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. Spravodajca TASR v Bruseli zároveň informoval, že Česká republika rozhodne o prípadnom stiahnutí svojich diplomatov z Ukrajiny zrejme v utorok.



"Na zasadnutí som povedal, že v tejto chvíli nevidím dôvod, prečo by sme uvažovali o evakuácii diplomatického personálu," uviedol Korčok.







Dodal, že po komunikácii diplomatov EÚ so šéfom americkej diplomacie Antonym Blinkenom "bolo dovysvetlené", že sťahovanie, ktoré v súčasnosti vykonávajú USA, sa týka len rodinných príslušníkov amerických diplomatov v Kyjeve.



"Za Slovensko som povedal, že toto je priestor pre diplomatov a ich prítomnosť na Ukrajine je v tejto chvíli kľúčová," zdôraznil.



Šéf českej diplomacie Jan Lipavský rovnako potvrdil, že Blinken pozíciu Spojených štátov vysvetlil v tom duchu, že Američania nesú zodpovednosť za svojich diplomatických pracovníkov na Ukrajine a prijímajú na ich ochranu náležité opatrenia.



Spresnil, že vláda ČR zatiaľ v tomto smere žiadne rozhodnutia neprijala, ale pozorne sleduje situáciu na Ukrajine a tiež napätie s Ruskom a o sťahovaní diplomatov rozhodne možno v utorok.







"Na utorok som zvolal na ministerstve zahraničných vecí krízový štáb, ktorý bude postupovať podľa procedúr daných zákonom. Vyhodnotíme situáciu, aby sme vedeli, ako ďalej postupovať, a následne poskytneme vyhlásenie. Nechcem túto situáciu dramatizovať, ale šťastie praje pripraveným," odkázal Lipavský.