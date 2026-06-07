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Kórea a Japonsko zorganizovali spoločné námorné cvičenie po 9 rokoch
Južná Kórea a Japonsko sa na obnovení cvičení dohodli až počas januárového stretnutia ministrov obrany.
Autor TASR
Soul 7. júna (TASR) - Južná Kórea a Japonsko v nedeľu uskutočnili spoločné námorné pátracie a záchranné cvičenie (SAREX) po prvý raz za uplynulých deväť rokov. Cvičenie sa podľa juhokórejského námorníctva konalo v medzinárodných vodách juhovýchodne od ostrova Čedžu, informuje agentúra Jonhap, píše TASR.
Na manévroch sa zúčastnila juhokórejská výsadková loď ROKS Cheon Ja Bong, japonský torpédoborec Kongo vybavený systémom protivzdušnej obrany Aegis a japonský námorný hliadkovací vrtuľník.
Cvičenie SAREX, ktoré bolo spustené v roku 1999 a pôvodne sa konalo každé dva roky, je zamerané na nácvik koordinovaných postupov medzi vojnovými loďami oboch krajín pri riešení námorných incidentov vo vodách v okolí Kórejského polostrova.
Tieto cvičenia boli pozastavené po ich desiatom ročníku v roku 2017, keď sa vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili v dôsledku sporu okolo japonského námorného hliadkovacieho lietadla. To v decembri 2018 nezvyčajne nízko preletelo ponad juhokórejskú vojnovú loď. Tokio následne obvinilo Soul, že jeho plavidlo na lietadlo namierilo palebný radar, čo sa v armádnej praxi považuje za veľmi vážny krok tesne pred použitím zbrane. Následne sa spustila niekoľkotýždňová diplomatická roztržka a SAREX zostalo na mŕtvom bode.
Južná Kórea a Japonsko sa na obnovení cvičení dohodli až počas januárového stretnutia ministrov obrany. Harmonogram ich oživenia následne oznámili na ďalšom kole ministerských rokovaní, ktoré sa konalo na okraj bezpečnostného summitu v Ázii.
Na manévroch sa zúčastnila juhokórejská výsadková loď ROKS Cheon Ja Bong, japonský torpédoborec Kongo vybavený systémom protivzdušnej obrany Aegis a japonský námorný hliadkovací vrtuľník.
Cvičenie SAREX, ktoré bolo spustené v roku 1999 a pôvodne sa konalo každé dva roky, je zamerané na nácvik koordinovaných postupov medzi vojnovými loďami oboch krajín pri riešení námorných incidentov vo vodách v okolí Kórejského polostrova.
Tieto cvičenia boli pozastavené po ich desiatom ročníku v roku 2017, keď sa vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili v dôsledku sporu okolo japonského námorného hliadkovacieho lietadla. To v decembri 2018 nezvyčajne nízko preletelo ponad juhokórejskú vojnovú loď. Tokio následne obvinilo Soul, že jeho plavidlo na lietadlo namierilo palebný radar, čo sa v armádnej praxi považuje za veľmi vážny krok tesne pred použitím zbrane. Následne sa spustila niekoľkotýždňová diplomatická roztržka a SAREX zostalo na mŕtvom bode.
Južná Kórea a Japonsko sa na obnovení cvičení dohodli až počas januárového stretnutia ministrov obrany. Harmonogram ich oživenia následne oznámili na ďalšom kole ministerských rokovaní, ktoré sa konalo na okraj bezpečnostného summitu v Ázii.