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Kórea a Japonsko zorganizovali spoločné námorné cvičenie po 9 rokoch

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Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Južná Kórea a Japonsko sa na obnovení cvičení dohodli až počas januárového stretnutia ministrov obrany.

Autor TASR
Soul 7. júna (TASR) - Južná Kórea a Japonsko v nedeľu uskutočnili spoločné námorné pátracie a záchranné cvičenie (SAREX) po prvý raz za uplynulých deväť rokov. Cvičenie sa podľa juhokórejského námorníctva konalo v medzinárodných vodách juhovýchodne od ostrova Čedžu, informuje agentúra Jonhap, píše TASR.

Na manévroch sa zúčastnila juhokórejská výsadková loď ROKS Cheon Ja Bong, japonský torpédoborec Kongo vybavený systémom protivzdušnej obrany Aegis a japonský námorný hliadkovací vrtuľník.

Cvičenie SAREX, ktoré bolo spustené v roku 1999 a pôvodne sa konalo každé dva roky, je zamerané na nácvik koordinovaných postupov medzi vojnovými loďami oboch krajín pri riešení námorných incidentov vo vodách v okolí Kórejského polostrova.

Tieto cvičenia boli pozastavené po ich desiatom ročníku v roku 2017, keď sa vzájomné vzťahy medzi oboma krajinami zhoršili v dôsledku sporu okolo japonského námorného hliadkovacieho lietadla. To v decembri 2018 nezvyčajne nízko preletelo ponad juhokórejskú vojnovú loď. Tokio následne obvinilo Soul, že jeho plavidlo na lietadlo namierilo palebný radar, čo sa v armádnej praxi považuje za veľmi vážny krok tesne pred použitím zbrane. Následne sa spustila niekoľkotýždňová diplomatická roztržka a SAREX zostalo na mŕtvom bode.

Južná Kórea a Japonsko sa na obnovení cvičení dohodli až počas januárového stretnutia ministrov obrany. Harmonogram ich oživenia následne oznámili na ďalšom kole ministerských rokovaní, ktoré sa konalo na okraj bezpečnostného summitu v Ázii.
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