Kórea a USA rozšíria spoluprácu v oblasti dronov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Soul 15. mája (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty podpísali predbežnú dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti dronov a protidronových systémov. Cieľom je zvýšiť kompatibilitu spojencov pri spoločných operáciách, uviedlo juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí v piatok. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.

Vyhlásenie o zámere podpísali v Soule generálny riaditeľ úradu plánovania v oblasti umelej inteligencie a obrany a zástupca námestníka ministra armády USA pre export a obrannú spoluprácu.

Na základe dohody by sa mali juhokórejské drony a protidronové systémov zaradiť na online platformu pod správou amerického ministerstva obrany do konca roka 2026. Juhokórejský rezort diplomacie ozrejmil, že tento krok by mohol pripraviť základ pre vzájomný obchod a prevádzku súvisiacich kórejských produktov, a tiež znížiť logistické náklady.

Obe strany v rámci dohody presadia aj prijatie spoločných noriem pre batérie malých dronov, aby zlepšili účinnosť a kompatibilitu spojencov. Krajiny tiež súhlasili, že zorganizujú pracovnú skupinu, aby zaistili blízku spoluprácu do budúcna.
