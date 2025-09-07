Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 7. september 2025
< sekcia Zahraničie

Kórea a USA sa údajne dohodli na prepustení juhokórejských pracovníkov

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Juhokórejská vláda zároveň avizovala, že sa bude snažiť zlepšiť vízový systém pre kórejských pracovníkov cestujúcich do Spojených štátov, aby sa v budúcnosti predišlo podobným incidentom.

Autor TASR
Soul 7. septembra (TASR) - Soul v nedeľu oznámil, že dosiahol dohodu so Spojenými štátmi o prepustení juhokórejských pracovníkov, ktorých americké imigračné úrady zadržali počas razie vo fabrike automobilky Hyundai Motor v štáte Georgia. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a Reuters.

Podľa vyhlásenia juhokórejskej prezidentskej kancelárie vyšle Soul po ukončení nešpecifikovaných administratívnych krokov do USA lietadlo, ktoré pracovníkov privezie späť do vlasti.

Juhokórejský minister zahraničných vecí Čcho Tae-jul v sobotu uviedol, že medzi 475 zadržanými osobami bolo viac než 300 juhokórejských občanov.

Zásah v závode automobilky Hyundai uskutočnili tento týždeň americkí federálni agenti a bol najväčšou jednorazovou operáciou v dejinách vyšetrovacích aktivít ministerstva vnútornej bezpečnosti USA, píše Reuters.

Juhokórejská vláda zároveň avizovala, že sa bude snažiť zlepšiť vízový systém pre kórejských pracovníkov cestujúcich do Spojených štátov, aby sa v budúcnosti predišlo podobným incidentom.

Nedávno tiež došlo k podpísaniu obchodnej dohody medzi oboma krajinami, ktorá obsahuje fond vo výške 350 miliárd dolárov na podporu vstupu juhokórejských firiem na americký trh.

Televízia CNN s odvolaním sa na predstaviteľov Bieleho domu informovala, že americký prezident Donald Trump by mohol v októbri navštíviť Južnú Kóreu pri príležitosti summitu organizácie Ázijsko-tichomorská hospodárska spolupráca (APEC).
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak by schôdzka nebola aj v záujme Zelenského, nedohodli by ju

Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Vydrží aj na jeseň letné počasie?

Petícia za zachovanie košického pamätníka presiahla 10.000 podpisov