Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. júl 2026Meniny má Nina
< sekcia Zahraničie

Kórea a USA viedli cvičenia zamerané na boj s dezinformáciami

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Piatkové cvičenia podľa zdrojov zorganizoval Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a americké sily v Kórei v sídle JCS v Soule.

Autor TASR
Soul 12. júla (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty usporiadali svoje prvé veliteľsko-štábne cvičenia zacielené na boj proti zahraničným dezinformačným kampaniam v čase vojny, uviedol vojenský zdroj v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.

Piatkové cvičenia podľa zdrojov zorganizoval Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a americké sily v Kórei v sídle JCS v Soule. Zapojili sa do nich juhokórejské vládne orgány vrátane ministerstiev obrany, zahraničných vecí a kultúry, vďaka čomu išlo o prvé medzinštitucionálne cvičenia zamerané na boj s dezinformačnými kampaňami.

Manévre sa sústredili na „synchronizáciu operácií v informačnom prostredí“, uviedli americké sily v Kórei v tlačovej správe. Venovali sa najmä trom líniám spoločnej reakcie: boju proti zahraničným dezinformáciám, synchronizácii reakcií spojencov vo viacerých oblastiach a zosúladeniu strategickej komunikácie, uviedli.

Zabezpečenie toho, aby aliancia Južnej Kórey a Spojených štátov spolu s multilaterálnymi partnermi mohla v informačnom prostredí rozhodne konať, je strategickou prioritou,“ dodali americké sily.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci zo soboty 11. na nedeľu 12. júla

OTESTUJTE SA: Potrápte svoje hlavy aj cez prázdniny

HRABKO: Takáto nízka referendová účasť ešte nebola a asi už ani nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Napodobní júl horúčavy z júna?