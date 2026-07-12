< sekcia Zahraničie
Kórea a USA viedli cvičenia zamerané na boj s dezinformáciami
Piatkové cvičenia podľa zdrojov zorganizoval Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a americké sily v Kórei v sídle JCS v Soule.
Autor TASR
Soul 12. júla (TASR) - Južná Kórea a Spojené štáty usporiadali svoje prvé veliteľsko-štábne cvičenia zacielené na boj proti zahraničným dezinformačným kampaniam v čase vojny, uviedol vojenský zdroj v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.
Piatkové cvičenia podľa zdrojov zorganizoval Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a americké sily v Kórei v sídle JCS v Soule. Zapojili sa do nich juhokórejské vládne orgány vrátane ministerstiev obrany, zahraničných vecí a kultúry, vďaka čomu išlo o prvé medzinštitucionálne cvičenia zamerané na boj s dezinformačnými kampaňami.
Manévre sa sústredili na „synchronizáciu operácií v informačnom prostredí“, uviedli americké sily v Kórei v tlačovej správe. Venovali sa najmä trom líniám spoločnej reakcie: boju proti zahraničným dezinformáciám, synchronizácii reakcií spojencov vo viacerých oblastiach a zosúladeniu strategickej komunikácie, uviedli.
„Zabezpečenie toho, aby aliancia Južnej Kórey a Spojených štátov spolu s multilaterálnymi partnermi mohla v informačnom prostredí rozhodne konať, je strategickou prioritou,“ dodali americké sily.
Piatkové cvičenia podľa zdrojov zorganizoval Zbor náčelníkov štábov juhokórejskej armády (JCS) a americké sily v Kórei v sídle JCS v Soule. Zapojili sa do nich juhokórejské vládne orgány vrátane ministerstiev obrany, zahraničných vecí a kultúry, vďaka čomu išlo o prvé medzinštitucionálne cvičenia zamerané na boj s dezinformačnými kampaňami.
Manévre sa sústredili na „synchronizáciu operácií v informačnom prostredí“, uviedli americké sily v Kórei v tlačovej správe. Venovali sa najmä trom líniám spoločnej reakcie: boju proti zahraničným dezinformáciám, synchronizácii reakcií spojencov vo viacerých oblastiach a zosúladeniu strategickej komunikácie, uviedli.
„Zabezpečenie toho, aby aliancia Južnej Kórey a Spojených štátov spolu s multilaterálnymi partnermi mohla v informačnom prostredí rozhodne konať, je strategickou prioritou,“ dodali americké sily.