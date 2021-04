Aktivisti napriek zákazu poslali do Severnej Kórey pol milióna letákov

Soul 30. apríla (TASR) – Skupina juhokórejských aktivistov a utečencov zo Severnej Kórey poslala do KĽDR pol milióna letákov kritizujúcich tamojší komunistický režim. Ide o prvé známe porušenie juhokórejského zákona zakazujúceho rôzne formy propagandistických kampaní zameraných proti Pchjongjangu – vrátane vypúšťania letákov pomocou balónov cez spoločnú hranicu – schváleného Soulom vlani v decembri. Informovali o tom v piatok agentúry AFP a DPA.



Severokórejský utečenec a aktivista Pak Sang-hak, ktorý je lídrom organizácie Bojovníci za slobodnú Severnú Kóreu (FFNK), v piatok oznámil, že jeho skupina vypustila od nedele do štvrtka do KĽDR desať teplovzdušných balónov so zhruba pol miliónom letákov, 500 brožúrami a 5000 jednodolárovými bankovkami.



Juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie Pakove tvrdenia o týchto protizákonných aktivitách FFNK zatiaľ nepotvrdilo.



Za porušenie spomínaného zákona, ktorý zakazuje zasielanie letákov, pamäťových USB kľúčov či peňazí do Severnej Kórey a ktorý vstúpil do platnosti koncom marca, hrozí trest väzenia do výšky troch rokov alebo pokuta 30 miliónov wonov (zhruba 28 000 dolárov).



Ľudskoprávni aktivisti označili túto novú legislatívu Soulu za porušenie slobody prejavu na demokratickom juhu polostrova a scestnú stratégiu, ktorej cieľom je za každú cenu vyhovieť severokórejského režimu.



Známy aktivista Pak Sang-hak ešte v decembri avizoval, že tento nový – podľa neho nelegitímny zákon – nebude rešpektovať.



Pchjongjang dlhodobo ostro odsudzuje juhokórejských aktivistov a severokórejských utečencov, ktorí na jeho územie vypúšťajú balóny s letákmi kritizujúcimi situáciu v oblasti ľudských práv v KĽDR a severokórejský jadrový program.



Dlhodobo napäté vzťahy medzi oboma kórejskými štátmi sa ešte viac vyhrotili vlani v júni. KĽDR v reakcii na neochotu Soulu zastaviť činnosť aktivistov vtedy vyhodila do vzduchu budovu spoločného styčného úradu s Južnou Kóreou, ktorý symbolizoval snahy o zmierenie oboch štátov Kórejského polostrova.