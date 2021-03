Bývalej kórejskej prezidentke Pak Kun-hje zaistili dom

Soul 23. marca (TASR) - Juhokórejská prokuratúra v utorok informovala, že zaistila dom bývalej kórejskej prezidentky Pak Kun-hje s cieľom vydražiť ho, pretože niekdajšia hlava štátu v stanovenej lehote nezaplatila pokutu, ktorú jej súd uložil za trestný čin korupcie. Píše o tom agentúra AFP.



Prezidentka bola po protikorupčných protestoch v roku 2017 obvinená, že umožnila svojej priateľke zasahovať do štátnych záležitostí. Za úplatky a zneužitie moci bola následne uväznená na 20 rokov.



Keďže minulý mesiac nezaplatila pokutu 21,5 miliardy wonov (približne 16 miliónov eur), úrady zaistili jej dom, uviedol agentúre AFP predstaviteľ soulskej prokuratúry a dodal, že nehnuteľnosť predajú vo verejnej dražbe.



Podľa médií mal dvojpodlažný dom v zámožnej štvrti na juhu Soulu v čase, keď súd zmrazil v roku 2018 aktíva političky, hodnotu 2,8 miliardy wonov (približne dva milióny eur).



Spolu s dvojročným trestom za porušenie volebného zákona hrozí exprezidentke Pak Kun-hje celkovo 22 rokov za mrežami. Ak by si odsedela celý trest, z väzenia by vyšla ako osemdesiatnička.



Korupčný škandál odhalil pochybné väzby medzi veľkými podnikmi a politikou v Južnej Kórei. Pak so svojou priateľkou Čche Son-si boli obvinené, že brali úplatky od takých konglomerátov, ako je napríklad Samsung Electronics.



Pakin nástupca - ľavicový prezident Mun Če-in - sa dostal k moci po nespokojnosti verejnosti s konaním prezidentky a jej konzervatívnej politickej strany. Všetci štyria žijúci bývalí prezidenti Kórejskej republiky boli odsúdení za trestné činy. Väčšinou sa tak stalo po tom, čo sa do prezidentského Modrého domu presťahovali ich politickí rivali.