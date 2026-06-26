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Kórea: Bývalú prvú dámu odsúdili na 7 rokov väzenia za úplatkárstvo
Tím špeciálneho prokurátora žiadal trest odňatia slobody v dĺžke 7,5 roka tvrdiac, že bývalá prvá dáma opakovane využívala svoje postavenie na uskutočňovanie osobných obchodných transakcií.
Autor TASR
Soul 26. júna (TASR) - Súd v Soule v piatok odsúdil bývalú prvú dámu Južnej Kórey Kim Kon-hi na sedem rokov väzenia za prijímanie drahých darov výmenou za zabezpečenie pracovných miest a obchodných výhod. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal trest odňatia slobody v dĺžke 7,5 roka tvrdiac, že bývalá prvá dáma opakovane využívala svoje postavenie na uskutočňovanie osobných obchodných transakcií. Jej manžel, exprezident Jun Sok-jol, bol tento rok vo februári odsúdený na doživotie za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo.
Kim Kon-hi (53) si už odpykáva trest, ktorý jej v apríli juhokórejský odvolací súd sprísnil z pôvodných 20 mesiacov na štyri roky väzenia za korupciu a manipuláciu akcií. Súd v Soule ju uznal vinnou z manipulácie cien akcií a prijímania luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia.
Prokuratúra v decembri 2025 po 180-dňovom vyšetrovaní obžalovala bývalú prvú dámu Južnej Kórey z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov a zo zasahovania do záležitostí štátu. Okrem toho bola obžalovaná aj zo zasahovania do parlamentných volieb.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal pre Kim Kon-hi 15 rokov za mrežami a pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur). Prokuratúra tvrdila, že Kim „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom narušiť „ústavou zakotvené oddelenie cirkvi od štátu“.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal trest odňatia slobody v dĺžke 7,5 roka tvrdiac, že bývalá prvá dáma opakovane využívala svoje postavenie na uskutočňovanie osobných obchodných transakcií. Jej manžel, exprezident Jun Sok-jol, bol tento rok vo februári odsúdený na doživotie za to, že v decembri 2024 vyhlásil v krajine stanné právo.
Kim Kon-hi (53) si už odpykáva trest, ktorý jej v apríli juhokórejský odvolací súd sprísnil z pôvodných 20 mesiacov na štyri roky väzenia za korupciu a manipuláciu akcií. Súd v Soule ju uznal vinnou z manipulácie cien akcií a prijímania luxusných darov od náboženského hnutia Cirkev zjednotenia.
Prokuratúra v decembri 2025 po 180-dňovom vyšetrovaní obžalovala bývalú prvú dámu Južnej Kórey z prijatia úplatkov v celkovej výške 370 miliónov wonov (približne 217.000 eur) vrátane umeleckých diel či šperkov a zo zasahovania do záležitostí štátu. Okrem toho bola obžalovaná aj zo zasahovania do parlamentných volieb.
Tím špeciálneho prokurátora žiadal pre Kim Kon-hi 15 rokov za mrežami a pokutu dve miliardy wonov (takmer 1,2 milióna eur). Prokuratúra tvrdila, že Kim „stála nad zákonom“ a spolčila sa s Cirkvou zjednotenia s cieľom narušiť „ústavou zakotvené oddelenie cirkvi od štátu“.