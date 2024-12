Kórea: Ďalší boening Jeju Air mal problémy s podvozkom

Soul 30. decembra (TASR) — Len deň po havárii Boeingu 737-800 juhokórejských aerolínií Jeju Air na medzinárodnom letisku v meste Muan, ktorá si vyžiadala 179 obetí, malo problémy s podvozkom lietadlo rovnakého typu tej istej leteckej spoločnosti. Lietadlo na vnútroštátnej linke z mesta Kimpcho do Čedžu, metropoly rovnomennej provincie, sa v pondelok muselo vrátiť na východiskové letisko. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Lietadlo so 161 cestujúcimi odštartovalo z medzinárodného letiska Kimpcho o 06.37 h miestneho času (v pondelok o 22.37 h SEČ). Krátko po štarte však monitorovací systém vyslal signál naznačujúci problém s podvozkom, stroj sa preto vrátil a pristál o 07.25 h.



Hovorca spoločnosti Jeju Air na tlačovej konferencii uviedol, že o 06.57 h sa kapitán spojil s pozemnou kontrolou a po vykonaní dodatočných opatrení oznámil, že podvozok funguje normálne. Rozhodol sa však vrátiť na východiskové letisko, kde technici vykonajú dôkladnú kontrolu lietadla.



Miestne médiá uviedli, že 21 pasažierov sa rozhodlo nenastúpiť na náhradný let do Čedžu. Argumentovali obavami o bezpečnosť a ďalšími dôvodmi.



Flotila 41 lietadiel Jeju Air zahŕňa 39 strojov Boeing 737-800. Lietadlo tohto typu havarovalo 29. decembra v Muane, nešťastie prežili len dvaja ľudia. Po havárii sa uskutoční komplexný audit technického stavu všetkých Boeingov 737-800 prevádzkovaných piatimi juhokórejskými aerolíniami.



Príčiny nedeľňajšej tragédie sa vyšetrujú. Do úvahy sa berie zrážka s vtákmi, na ktorých pilotov pred pristátím upozorňovala riadiaca veža letiska. Stroj pri následnom núdzovom tvrdom pristátí bez vysunutého podvozku zišiel z dráhy a po náraze do betónového múra stojaceho za jej koncom explodoval.