Do Pusanu priplávala americká jadrová ponorka USS Kentucky

Soul 18. júla (TASR) — Americká jadrová ponorka USS Kentucky vyzbrojená balistickými raketami v utorok priplávala do juhokórejského prístavného mesta Pusan. Stalo sa tak prvýkrát od roku 1981. Oznámil to koordinátor Bieleho domu pre záležitosti Ázie a Tichomoria Kurt Campbell. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



Ide o súčasť reakcie Washingtonu a Soulu na rastúce hrozby zo strany Severnej Kórey. Príchod ponorky sa uskutočnil v čase, keď sa na Kórejskom polostrove stupňuje napätie. Severná Kórea minulú stredu skúšobne odpálila medzikontinentálnu balistickú raketu Hwasong-18.



USS Kentucky je patrí do triedy ponoriek Ohio. Meria 170 metrov, má výtlak 18.500 ton a je schopná niesť 20 balistických striel Trident II.



Soul a Washington počas utorka prvýkrát rokovali aj v rámci tzv. Poradnej skupiny pre jadrové otázky (NCG), ktorá má zlepšiť koordináciu medzi oboma štátmi v jadrových otázkach a zvýšiť pripravenosť na prípadný útok zo strany Severnej Kórey. Na jej zriadení sa dohodli lídri USA a Kórey už v apríli.



Podľa juhokórejskej vlády americká strana ubezpečila, že v prípade, ak KĽDR zaútočí na Soul jadrovými zbraňami, „bude čeliť okamžitým, zdrvujúcim a rozhodným protiopatreniam“.



Kim Jo-džong, vplyvná sestra severokórejského vodcu Kim Čong-una, v pondelok vyhlásila, že takéto kroky len "vzdialia" Kórejskú ľudovodemokratickú republiku od možných rozhovorov. Severná Kórea je podľa nej "pripravená rozhodne reagovať na akékoľvek činy porušujúce jej zvrchovanosť". Rozhovory s USA však odmietla a označila ich za "fantazírovanie".



Hovorca severokórejského ministerstva obrany vyslanie americkej ponorky nedávno označil za neskrývané jadrové vydieranie Severnej Kórey.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a americký prezident Joe Biden ešte v apríli počas svojho stretnutia v Bielom dome oznámili, že do Južnej Kórey prvýkrát po 40 rokoch pripláva americká ponorka vybavená balistickými raketami schopnými niesť jadrové hlavice.