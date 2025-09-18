< sekcia Zahraničie
Kórea: Hackeri ukradli údaje troch miliónov klientov vydavateľa kariet
Autor TASR
Soul 18. septembra (TASR) - Neznámym hackerom sa minulý mesiac podarilo ukradnúť osobné údaje viac ako troch miliónov klientov piateho najväčšieho vydavateľa platobných kariet v Južnej Kórei, spoločnosti Lotte Card. Prípady zneužitia údajov zatiaľ neevidujú. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry Jonhap.
Spoločnosť uviedla, že uniknuté údaje obsahovali identifikačné čísla, interné identifikačné čísla a ďalšie informácie. Ich celkový objem sa odhaduje na 200 gigabajtov.
Súčasťou ukradnutých dát sú aj overovacie kódy, čísla a doby splatnosti približne 280.000 kariet. Lotte Card upozorňuje, že tieto údaje sú kľúčové a hrozí ich zneužitie zo strany hackerov.
Vedenie spoločnosti sa za incident ospravedlnilo a uviedlo, že v prípade akéhokoľvek zneužitia platobných kariet dostanú poškodení plnú náhradu.
Hackerský útok na Lotte Card je ďalším prípadom veľkého kyberútoku na juhokórejský finančný sektor. Hackeri nedávno napadli aj databázy poisťovacej spoločnosti Seoul Guarantee Insurance.
