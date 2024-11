Kórejský líder opozície dostal podmienku za porušenie volebného zákona

Soul 15. novembra (TASR) - Juhokórejského opozičného lídra I Če-mjonga v piatok odsúdili na jeden rok odňatia slobody s podmienečným odkladom na dva roky. Súd ho uznal vinným z porušenia volebného zákona. Politik sa plánuje odvolať. Pokiaľ bude rozsudok právoplatný I Če-mjong už v ďalších voľbách nebude môcť kandidovať. TASR informuje podľa agentúr AP a Reuters.



Prokuratúra obžalovala v roku 2022 lídra Demokratickej strany I Če-mjonga za to, že počas prezidentskej kampane uviedol nepravdivé tvrdenia o dvoch kontroverzných developerských projektoch v meste Seongnam, kde bol primátorom v rokoch 2010 až 2018.



Po údajnom lobingu developerských spoločností mesto povolilo výstavbu na pozemku, ktorý mal byť zachovaný ako zelená plocha. I Če-mjong tvrdí, že zmenu územného plánu požadovala vláda v Soule, ktorá tieto tvrdenia odmietla.



Podľa prokurátory I Če-mjong klamal verejnosť, aby sa dištancoval od kontroverzií a zvýšil svoje šance na víťazstvo vo voľbách. Súd sa s týmto argumentom stotožnil a politika odsúdil.



"Odvolám sa. Ak vychádzame zo základných faktov, je to záver, ktorý je ťažké prijať," vyhlásil I Če-mjong, ktorý chce svoj prípad doviesť pred najvyšší súd. Po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku príde opozičný líder o poslanecký mandát a v budúcnosti nebude môcť kandidovať v parlamentných ani prezidentských voľbách.



Koncom tohto mesiaca ho čaká ďalšie súdne pojednávanie v prípade krivej prísahy. Opozícia považuje žaloby za politicky motivované.



I Če-mjong kandidoval za prezidenta v roku 2022, keď tesne prehral so súčasným prezidentom Jun Sok-jolom. V roku 2024 prežil atentát, keď ho počas podujatia bodol muž do krku. Jeho strana následne v apríli hladko zvíťazila v parlamentných voľbách.