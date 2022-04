Juhokórejský minister obrany navštívil Veliteľstvo síl OSN

Soul 10. apríla (TASR) - Juhokórejský minister obrany So Uk navštívil Veliteľstvo síl OSN (UNC) neďaleko demilitarizovanej zóny (DMZ) s cieľom povzbudiť vojenské jednotky počas napätej situácie na kórejskom polostrove, ktorá nastala po nedávnych provokáciách KĽDR. Uviedla to kórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na UNC.



Minister So Uk minulý týždeň navštívil základňu Camp Bonifas, nachádzajúcu sa južne od demilitarizovanej zóny. UNC napísala vo svojom príspevku na Facebooku a Twitteri, že "naša úroveň pripravenosti urobila na ministra priaznivý dojem a ten povzbudil tím k zachovaniu si svojej ostražitosti".



Severná Kórea tento rok odpálila už 12 rakiet, vrátane medzikontinentálnej balistickej strely.



Mnohí pozorovatelia sa domnievajú, že Pchjongjang sa môže pripravovať na znovuobnovenie testovania atómových zbraní.