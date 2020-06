Juhokórejský minister pre zjednotenie Kim Jon-čchol odstúpil

Soul 19. júna (TASR) – Juhokórejský prezident Mun Če-in dnes prijal demisiu ministra zodpovedného za vzťahy s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou Kim Jon-čchola, ktorý svoj zámer avizoval pred niekoľkými dňami.



Jeho krok prichádza v čase zvýšeného napätia medzi Soulom a Pchjongjangom v súvislosti s aktivitami severokórejských prebehlíkov v Kórei, ako aj v čase pozastavenej diplomacie, informuje tlačová agentúra Reuters.



Kim Jon-čchol, minister pre zjednotenie, za dôvod svojho odchodu z funkcie označil svoju osobnú zodpovednosť za zhoršenie vzťahov medzi oboma krajinami.



Severná Kórea ignoruje výzvy svojho južného suseda na dialóg, zatiaľ čo úsilie o reštartovanie medzikórejských ekonomických projektov stagnuje následkom medzinárodných sankcií zameraných na obmedzenie severokórejského jadrového a raketového programu.



Pchjongjang sa tiež sťažuje na zbehov žijúcich v Južnej Kórei, ktorí do KĽDR posielajú propagandistické materiály.



Severná Kórea, obviňujúc Soul z neschopnosti zastaviť túto aktivitu, tento týždeň vyhodila do vzduchu budovu spoločného styčného úradu v pohraničnom meste Kesong a prerušila všetky komunikačné linky s Južnou Kóreou.



Severokórejská armáda zároveň pohrozila, že sa vráti späť do zón, ktoré boli demilitarizované na základe medzikorejských mierových dohôd. Južná Kórea vyjadrila „veľkú ľútosť" nad demoláciou úradu a varovala pred „silnou reakciou", ak kroky Pchjongjangu povedú k zhoršeniu situácie.



Južná Kórea zvolala v nedeľu mimoriadne zasadnutie svojich bezpečnostných predstaviteľov a vyzvala Severnú Kóreu, aby dodržiavala dohody o zmierení medzi oboma krajinami.



Severná Kórea v posledných dňoch náhle obnovila ostrú rétoriku voči južnému susedovi, keď obvinila Južnú Kóreu z toho, že nezabránila aktivistom vo vypúšťaní propagandistických letákov pomocou balónov cez hranicu.



Niektorí experti tvrdia, že KĽDR takto prejavuje nespokojnosť s tým, že Soul neoživil lukratívne spoločné ekonomické projekty, ako aj s uviaznutím jadrovej diplomacie s Washingtonom.



Niektorí pozorovatelia sa domnievajú, že Severná Kórea môže úmyselne zvyšovať napätie, aby podporila vlastnú vnútornú jednotu a tlak na USA s cieľom dosiahnuť obnovenie nukleárnych rozhovorov. KĽDR podľa nich naliehavo potrebuje zmiernenie sankcií, keďže jej ekonomiku zasiahlo aj to, že musela v dôsledku koronavírusovej pandémie uzavrieť hranicu s Čínou ako hlavným obchodným partnerom.