Na prezidentské voľby v Južnej Kórei nasadia takmer 30.000 policajtov

Soul 2. júna (TASR) - V rámci bezpečnostných opatrení pre prezidentské voľby, ktoré sa v Južnej Kórei uskutočnia 3. júna, nasadí polícia tento týždeň do volebných miestností po celej krajine takmer 30.000 svojich príslušníkov, uviedli v pondelok úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Jonhap.



V Južnej Kórei sa v utorok otvorí 14.295 volebných miestností. Polícia uviedla, že od utorka od 6.00 h miestneho času (pondelok 23.00 SELČ) až do nástupu novozvoleného prezidenta do funkcie bude udržiavať najvyšší stupeň pohotovosti, pričom môžu byť zmobilizovaní všetci policajti.



Južná Kórea si v utorok zvolí nového lídra, ktorý nahradí bývalého prezidenta Jun Sok-jola. Ten v decembri vyhlásil nakrátko stanné právo, v dôsledku čoho bola voči nemu vznesená ústavná žaloba a v apríli tohto roku bol jeho mandát zrušený.



Voliči mohli svoj hlas odovzdať už aj v rámci predčasného hlasovania 29. a 30. mája. Úrady v piatok hlásili rekordnú účasť, takmer 26 percent oprávnených voličov.