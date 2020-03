Kórea na Trumpovu žiadosť dodá USA testovacie súpravy a inú pomoc

Soul/Washington 25. marca (TASR) - Južná Kórea plánuje do Spojených štátov zaslať súpravy na testovanie nového typu koronavírusu SARS-CoV-2. Stane sa tak na základe žiadosti amerického prezidenta Donalda Trumpa, napísala v stredu agentúra AP.



Soul je podľa riaditeľky Kórejského strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) Čong Un-gjong síce ochotný poslať do USA prvky na extrahovanie genetického materiálu počas testov na ochorenie COVID-19 - ale tak, aby tým neovplyvnil vlastné testovacie kapacity.



Podrobnosti o odhadovanom objeme zásob pre Spojené štáty Čong Un-gjong neposkytla.



Už skôr kancelária juhokórejského prezidenta Mun Če-ina potvrdila, že najvyšší predstavitelia Kórey a USA spolu telefonicky komunikovali. Trump v rozhovore požiadal juhokórejského partnera, či by Soul nemohol poslať do USA zdravotné vybavenie a pomôcť mu tak pri zvládaní pandémie koronavírusu.



Prezidentská kancelária takisto potvrdila, že pomôcky do USA radi pošlú, pokiaľ budú k dispozícii.



Mun Če-in počas návštevy dodávateľa testovacích súprav v Soule podľa televízie BBC povedal, že vláda sa pripravuje na vývoz týchto súprav do sveta.



"Včera nás americký prezident Donald Trump požiadal o naliehavé poskytnutie testovacích súprav a produktov pre karanténu," povedal juhokórejský prezident.



Južná Kórea s cieľom zvíťaziť nad ochorením COVID-19 zaviedla mohutný testovací program a prísne karantény. Podľa odborníkov aj to prospelo k značnému zníženiu prípadov a ďalších úmrtí a pomerne rýchlemu utlmeniu pandémie v krajine.



Južná Kórea iba v stredu otestovala 358.000 ľudí, pričom celkovo v krajine zaznamenali 9137 prípadov a 126 mŕtvych.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu varovala, že novým epicentrom šírenia koronavírusu môžu byť po Číne a Európe Spojené štáty.



Podľa posledných bilancií sa počas pandémie koronavírusu infikovalo na celom svete vyše 423.000 a zomrelo viac ako 18.000 ľudí.



Ochorenie COVID-19 spôsobuje u väčšiny ľudí mierne alebo stredne ťažké príznaky, závažné symptómy hrozia u starších alebo u osôb s dlhodobými zdravotnými ťažkosťami. Dosiaľ sa zotavilo vyše 108.000 ľudí, väčšinou v Číne.