Kórea navrhla rokovania s KĽDR s cieľom predísť pohraničným potýčkam

Na snímek severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Južná a Severná Kórea naposledy viedli vojenské rokovania na všeobecnej úrovni v roku 2018.

Soul 17. novembra (TASR) - Južná Kórea v pondelok navrhla viesť vojenské rokovania so Severnou Kóreou o vojenskej demarkačnej línii s cieľom predísť možným potýčkam pri hraniciach. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Jonhap a AFP.

„Naši vojenskí predstavitelia navrhli viesť medzi-kórejské rokovania medzi vojenskými orgánmi o stanovení jasnej referenčnej línie pre vojenskú demarkačnú líniu, aby sa prešlo náhodným stretom a zmiernilo vojenské napätie,“ uviedol námestník ministra pre politiku národnej obrany Kim Hong-cheol. Dodal, že Soul očakáva pozitívnu a rýchlu reakciu na návrh s cieľom znížiť napätie na Kórejskom polostrove a obnoviť vojenskú dôveru.

Jonhap objasňuje, že Južná Kórea tento návrh predložila po tom, čo severokórejskí vojaci nakrátko opakovane prekročili túto líniu, napríklad pri čistení tamojších oblastí alebo kladení mín v nárazníkovej zóne. Juhokórejskí vojaci podľa Kima vystrelili varovné výstrely a vysielali hlásenia, aby sa vojaci KĽDR stiahli na svoju stranu.

Kim tvrdí, že k týmto porušeniam pravdepodobne došlo z dôvodu poškodenia ukazovateľov označujúcich pozemnú hranicu, ktoré nainštalovali v roku 1953.

Spomínaná línia leží v demilitarizovanej zóne - štvorkilometrovom pásme, ktoré sa tiahne 250 kilometrov cez Kórejský polostrov.

Južná a Severná Kórea naposledy viedli vojenské rokovania na všeobecnej úrovni v roku 2018. Od roku 2000 absolvovali dve rokovania na ministerskej úrovni a 40 rokovaní na pracovnej úrovni, tvrdí juhokórejské ministerstvo.
