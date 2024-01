Neznámy útočník napadol v Soule poslankyňu

Soul 25. januára (TASR) - Juhokórejskú poslankyňu z vládnej strany Sila ľudu (PPP) napadol vo štvrtok na ulici v Soule neznámy útočník. So zraneniami ju hospitalizovali, uviedla miestna polícia. TASR prevzala správu z agentúry AP.



Podľa polície zasiahol poslankyňu Bae Hjun-jin (40) neznámy útočník pravdepodobne kameňom do hlavy a spôsobil jej krvácanie. Poslankyňa nie je v ohrození života, napísala agentúra Jonhap. Podozrivého útočníka na mieste zadržali, povedal predstaviteľ polície v Soule. Ďalšie detaily bezprostredne neboli známe.



V Južnej Kórei na poslanca parlamentu zaútočili aj začiatkom januára. Líder juhokórejskej opozície z Demokratickej strany I Če-mjong sa stal terčom útoku 2. januára pri meste Pusan, keď odpovedal na otázky novinárov po návšteve staveniska nového letiska. Útočník ho bodol do ľavej strany krku a lídra opozície museli previezť do nemocnice, kde podstúpil takmer dvojhodinovú operáciu. Z nemocnice ho prepustili po ôsmich dňoch.