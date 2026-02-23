< sekcia Zahraničie
Kórea odporúča svojim občanom opustiť Irán vzhľadom na možný útok USA
Veľvyslanectvo zároveň upozornilo, že ak by sa situácia rýchlo zhoršila, môžu byť pozastavené aj súkromné lety do a z Iránu.
Soul 23. februára (TASR) — Juhokórejské veľvyslanectvo v Iráne odporúča občanom Južnej Kórey opustiť krajinu vzhľadom na možný americký vojenský útok. TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.
„Odporúčame juhokórejským občanom opustiť Irán, keď budú dostupné lety,“ uviedla ambasáda v bezpečnostnom upozornení zverejnenom na svojej webovej stránke.
Veľvyslanectvo zároveň upozornilo, že ak by sa situácia rýchlo zhoršila, môžu byť pozastavené aj súkromné lety do a z Iránu.
Soul už predtým vyhlásil tretí stupeň cestovného varovania pre celý Irán, ktorý občanom dôrazne odporúča opustiť túto krajinu.
„Odporúčame občanom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Iráne, aby krajinu čo najrýchlejšie opustili, ak nemajú naliehavé záležitosti. Tí, ktorí plánujú cestu, by ju mali zrušiť alebo odložiť,“ uvádza sa v oznámení.
Pred Južnou Kóreu už k podobnému kroku pristúpili aj Švédsko, Srbsko, Nemecko či Slovensko.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď Spojené štáty výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.
Trump dal už vo štvrtok Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na útok.
