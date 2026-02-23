Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kórea odporúča svojim občanom opustiť Irán vzhľadom na možný útok USA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Veľvyslanectvo zároveň upozornilo, že ak by sa situácia rýchlo zhoršila, môžu byť pozastavené aj súkromné lety do a z Iránu.

Autor TASR
Soul 23. februára (TASR) — Juhokórejské veľvyslanectvo v Iráne odporúča občanom Južnej Kórey opustiť krajinu vzhľadom na možný americký vojenský útok. TASR o tom píše podľa správy agentúry Jonhap.

Odporúčame juhokórejským občanom opustiť Irán, keď budú dostupné lety,“ uviedla ambasáda v bezpečnostnom upozornení zverejnenom na svojej webovej stránke.

Soul už predtým vyhlásil tretí stupeň cestovného varovania pre celý Irán, ktorý občanom dôrazne odporúča opustiť túto krajinu.

Odporúčame občanom, ktorí sa momentálne nachádzajú v Iráne, aby krajinu čo najrýchlejšie opustili, ak nemajú naliehavé záležitosti. Tí, ktorí plánujú cestu, by ju mali zrušiť alebo odložiť,“ uvádza sa v oznámení.

Pred Južnou Kóreu už k podobnému kroku pristúpili aj Švédsko, Srbsko, Nemecko či Slovensko.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že zvažuje obmedzený útok na Irán s cieľom vyvinúť naň tlak, aby s USA uzavrel dohodu o svojom jadrovom programe. Vyjadril sa tak v čase, keď Spojené štáty výrazne posilňujú svoju vojenskú prítomnosť na Blízkom východe.

Trump dal už vo štvrtok Iránu desať až 15 dní na to, aby s USA uzavrel dohodu. Tým podľa médií naznačil, že v opačnom prípade dá pokyn na útok.
