Kórea odsúdila japonského premiéra za zaslanie obetiny do svätyne

Soul/Tokio 17. októbra (TASR) - Kórejská republika odsúdila konanie nového japonského premiéra Fumia Kišidu, ktorý v nedeľu poslal obetinu do svätyne Jasukuni považovanej v ostatných ázijských krajinách za symbol japonského militarizmu. Uvádza sa to vo vyhlásení hovorcu juhokórejského ministerstva zahraničných vecí.



Obetinou, ktorú do svätyne poslal Kišida, bola vetva japonského vždyzeleného stromu masakaki ozdobená stuhami a doplnená drevenou tabuľkou s jeho menom. Podobne sa zachovali aj dvaja ministri jeho vlády.



Bývalý premiér Jošihide Suga v nedeľu dokonca osobne absolvoval v nedeľu púť do Jasukuni.



Kišida, ktorý sa stal japonským premiérom 4. októbra, pritom počas dvojdňového jesenného sviatku, ktorý potrvá do pondelka, neplánuje navštíviť svätyňu osobne, informovala agentúra Kjódó s odvolaním sa na nemenovaných ľudí z premiérovho okolia.



Posledný predseda japonskej vlády navštívil svätyňu Jasukuni v decembri roku 2013 - bol ním Šinzó Abe.



Táto jeho návšteva vyvolala ostrú reakciu Pekingu i Soulu, ktoré takéto akcie považujú za glorifikovanie japonskej vojnovej agresie, a vyslúžila si i diplomatickú výčitku od blízkeho spojenca Japonska - USA.



Po svojej demisii sa Abe ako poslanec parlamentu vydáva na púte do svätyne Jasukuni pravidelne.



Šintoistickú svätyňu Jasukuni v Tokiu založil v júni 1869 cisár Meidži. Je zasvätená 2,6 miliónom vojakov i civilistov, ktorí zomreli v boji za japonského cisára. Podľa šintoistickej viery vo svätyni sídlia "kami" - zbožštené duše obetí.



Ide tiež súčasne aj o jedno z mála múzeí venovaných v Japonsku 2. svetovej vojne. Je známe, že japonskí piloti vydávajúci sa na samovražednú - poslednú - misiu sa tradične lúčili slovami: "Uvidíme sa v Jasukuni!“



Najväčším problémom pre Čínu a Kóreu i ďalšie štáty regiónu sú však "kami" 14 popravených vojnových zločincov, medzi nimi napr. vojnového premiéra a generála Hidekiho Tódžóa. Ich uctievanie by mohlo byť vnímané ako súčasť revizionizmu ohľadom japonského imperializmu a kolonializmu.



Najvýznamnejšie obrady sa v Jasukuni konajú dvakrát ročne - v apríli a októbri. V blízkosti svätyne sa nachádza aj miesto preslávené kvitnúcimi stromami sakury.