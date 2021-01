Južná Kórea plánuje do septembra zaočkovať 70 percent populácie

Soul 25. januára (TASR) - Južná Kórea, ktorá plánuje vo februári spustiť vakcinačnú kampaň proti novému typu koronavírusu, chce zaočkovať do septembra najmenej 70 percent populácie. Informovala o tom v pondelok agentúra Jonhap s odvolaním sa na tamojšie zdravotnícke úrady.



Kórejský úrad pre kontrolu a prevenciu chorôb (KDCA) oznámil súbor hlavných úloh pre tento rok vrátane poskytnutia bezplatných vakcín občanom s cieľom dosiahnuť kolektívnu imunitu do novembra.



Vláda už zabezpečila vakcíny na zaočkovanie 56 miliónov ľudí v rámci programu COVAX a samostatných zmlúv so štyrmi zahraničnými farmaceutickými firmami.



Program COVAX - mechanizmus Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) - má cieľ zabezpečiť tento rok dostatok očkovacích látok proti covidu aj pre najzraniteľnejších 20 percent ľudí v každej krajine, bohatej či chudobnej.



V Kórei v pondelok hlásili 437 nových prípadov nákazy koronavírusom. Celkový počet infikovaných tak dosiahol 75.521 a počet súvisiacich úmrtí 1360, z nich 11 pribudlo za posledný deň.